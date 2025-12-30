SIJARTOVA KRITIKA EU: Mađarski premijer istakao dve slabosti Evropske unije

POGREŠNA politika sadašnjeg rukovodstva Evropske unije dovela je Evropu u duboku krizu i stvorila realnu pretnju izbijanjem rata na kontinentu, ocenio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

Sijarto je poručio da Vlada Mađarske ostaje čvrsto posvećena očuvanju nezavisne i suverene pozicije unutar EU.

Sijarto je na Fejsbuku ukazao da Brisel već godinama daje, kako je naveo, pogrešne odgovore na ključna pitanja koja određuju budućnost Evrope.

- Rat, migracije i energetska bezbednost - bez ulaženja u detalje, Brisel redovno greši u odgovorima na ova pitanja, čime podriva prosperitet evropskih naroda i, u suštini, ugrožava budućnost celog kontinenta - poručio je šef mađarske diplomatije.

Prema njegovim rečima, posledice takve politike već su vidljive: evropske zemlje, kako tvrdi, sve više klize ka ratu, zapadne gradove preplavljuju migranti, dok računi za energiju širom kontinenta nastavljaju da rastu.

Ministar je podsetio da je Mađarska jasno definisala svoje prioritete - da ostane van rata, da ne prihvata migrante i da ne odustaje od ruskih energetskih izvora, kako bi, kako je naveo, građani imali najniže troškove komunalnih usluga u Evropi.

- Imamo nacionalnu vladu i oslanjamo se na zdrav razum i realnost, vodeći računa o jednoj stvari – interesima mađarskog naroda - istakao je Sijarto.

On je ocenio da su neuspešne politike Brisela, koje su Evropu dovele u krizu, sve očiglednije, te da je na kontinentu započela, kako je rekao, „patriotska revolucija“, kojoj se priklanja sve veći broj zemalja.

U tom kontekstu, Sijarto je naglasio da će parlamentarni izbori u Mađarskoj, planirani za april 2026. godine, imati presudan značaj, jer će, po njegovim rečima, odlučivati o pitanju rata i mira. Upozorio je da bi dolazak opozicije na vlast značio prihvatanje briselske politike, što bi, kako tvrdi, ugrozilo bezbednost ne samo Mađarske već i cele Evrope.

- To bi značilo slanje novca, oružja i vojnika u Ukrajinu, prihvatanje migranata i isključenje Mađarske iz ruskih energetskih snabdevanja - naveo je Sijarto.

(Kosovo online)

BONUS VIDEO:

Mrzitelji svega normalnog sa N1 u Božićnom seocetu vide zlo