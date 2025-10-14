Svet

ZELENSKI PRELOMIO: Odesa zaslužuje veću zaštitu, a to se može postići na jedan način

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 10. 2025. u 23:45

ODESA zaslužuje veću zaštitu, a to se može postići vojnom upravom, rekao je u predsednik Volodimir Zelenski u večernjem video-obraćanju, napominjući da je današnjem izveštaju prisustvovao i šef Službe bezbednosti Ukrajine Vasil Maljuk.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕЛОМИО: Одеса заслужује већу заштиту, а то се може постићи на један начин

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Zahvaljujem se Službi na njenom snažnom radu u odbrani Ukrajine i u suprotstavljanju ruskim obaveštajnim mrežama. Takođe smo razgovarali o situaciji u zajednicama nedaleko od fronta i na jugu naše zemlje, posebno u Odesi", rekao je Zelenski.

Šef države je naglasio da Odesa "zaslužuje veću zaštitu i veću podršku".

"Ovo se može uraditi u okviru Vojne uprave – previše bezbednosnih pitanja u Odesi je ostalo nerešeno predugo. Sve efikasne odluke biće donete. Uskoro ću imenovati šefa Vojne uprave", izjavio je Zelenski.

(Unijan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RASULO: Tramp preti NATO državi!
Svet

0 0

RASULO: Tramp preti NATO državi!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je danas da će uvesti carine i druge trgovinske mere Španiji zbog odbijanja te zemlje da poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a, na šta su se obavezale članice NATO na samitu u Hagu u junu ove godine.

14. 10. 2025. u 22:07

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"