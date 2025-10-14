ZELENSKI PRELOMIO: Odesa zaslužuje veću zaštitu, a to se može postići na jedan način

ODESA zaslužuje veću zaštitu, a to se može postići vojnom upravom, rekao je u predsednik Volodimir Zelenski u večernjem video-obraćanju, napominjući da je današnjem izveštaju prisustvovao i šef Službe bezbednosti Ukrajine Vasil Maljuk.

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Zahvaljujem se Službi na njenom snažnom radu u odbrani Ukrajine i u suprotstavljanju ruskim obaveštajnim mrežama. Takođe smo razgovarali o situaciji u zajednicama nedaleko od fronta i na jugu naše zemlje, posebno u Odesi", rekao je Zelenski.

Šef države je naglasio da Odesa "zaslužuje veću zaštitu i veću podršku".

"Ovo se može uraditi u okviru Vojne uprave – previše bezbednosnih pitanja u Odesi je ostalo nerešeno predugo. Sve efikasne odluke biće donete. Uskoro ću imenovati šefa Vojne uprave", izjavio je Zelenski.

(Unijan)