ZELENSKI PRELOMIO: Odesa zaslužuje veću zaštitu, a to se može postići na jedan način
ODESA zaslužuje veću zaštitu, a to se može postići vojnom upravom, rekao je u predsednik Volodimir Zelenski u večernjem video-obraćanju, napominjući da je današnjem izveštaju prisustvovao i šef Službe bezbednosti Ukrajine Vasil Maljuk.
"Zahvaljujem se Službi na njenom snažnom radu u odbrani Ukrajine i u suprotstavljanju ruskim obaveštajnim mrežama. Takođe smo razgovarali o situaciji u zajednicama nedaleko od fronta i na jugu naše zemlje, posebno u Odesi", rekao je Zelenski.
Šef države je naglasio da Odesa "zaslužuje veću zaštitu i veću podršku".
"Ovo se može uraditi u okviru Vojne uprave – previše bezbednosnih pitanja u Odesi je ostalo nerešeno predugo. Sve efikasne odluke biće donete. Uskoro ću imenovati šefa Vojne uprave", izjavio je Zelenski.
(Unijan)
Preporučujemo
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"
14. 10. 2025. u 21:35
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku
14. 10. 2025. u 16:21
EVROPA DIGLA RUKE OD UKRAJINE: Stigao zastrašujući izveštaj
14. 10. 2025. u 12:29
"DRUGOG IZBORA NEMA" Kremlj: Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju
14. 10. 2025. u 12:23
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)