POBIJENO 19 LJUDI: Napadnuto selo, zločinci nosili uniforme

NAJMANjE 19 ljudi ubijeno je tokom protekle noći u napadu pobunjenika povezanih sa Islamskom državom u istočnom Kongu, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Foto: Profimedia

Prema njihovim rečima, osam osoba je povređeno u napadu, a spaljeno je 26 kuća.

Zvaničnici su naveli da se napad dogodio u selu Mukondo u provinciji Severni Kivu, rekao je za Rojters Alen Kiveva, vojni administrator teritorije Lubero na kojoj se nalazi Mukondo.

Takođe su rekli da su napadači nosili uniforme slične onima koje ima kongoanska vojska, što im je omogućilo da uđu u selo bez izazivanja sumnje.

(Tanjug)