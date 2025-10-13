OPET: Đorđa Meloni kolutala očima pred Trampom (VIDEO)

PREMIJERKA Italije Đorđi Meloni je ponovo uhvaćena kako pravi čudne izraze lica.

Foto: Printskrin

Novinari su to primetili tokom rukovanja Đorđe Meloni sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Šarm el Šeiku tokom samita o okončanju rata u Pojasu Gaze.

Ovo nije prvi put da su neobični izrazi lica Đorđija Melonija privukli pažnju međunarodnih medija i korisnika društvenih mreža.