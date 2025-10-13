OPET: Đorđa Meloni kolutala očima pred Trampom (VIDEO)
PREMIJERKA Italije Đorđi Meloni je ponovo uhvaćena kako pravi čudne izraze lica.
Novinari su to primetili tokom rukovanja Đorđe Meloni sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Šarm el Šeiku tokom samita o okončanju rata u Pojasu Gaze.
Ovo nije prvi put da su neobični izrazi lica Đorđija Melonija privukli pažnju međunarodnih medija i korisnika društvenih mreža.
