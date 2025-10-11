SUMNJIVE IZJAVE TUSKA O "SEVERNOM TOKU": AfD pita da li je Poljska umešana u sabotažu
KOMENTARI poljskog premijera Donalda Tuska o sabotaži "Severnog toka" predstavljaju kršenje energetskog suvereniteta Nemačke, izjavio je kopredsednik Alternative za Nemačku (AfD) Tino Krupala.
Poljska je odbila da Nemačkoj izruči Ukrajinca Vladimira Z. koji je optužen da je učestvovao u eksplozijama koje su oštetile gasovode "Severni tok". Tusk je prethodno rekao da nije u interesu Poljske da izruči optuženog Ukrajinca.
- Kada ovo čujem, pitam se da li je Poljska mogla biti umešana u teroristički napad? Zahtevamo razjašnjenje u Bundestagu, u Evropi i pred UN - dodao je Krupala, napomenuvši da AfD podržava rekonstrukciju i ponovno otvaranje "Severnog toka".
Poljski premijer je istakao da je "na kraju na sudu da odluči da li će Vladimir Z, koji je uhapšen krajem septembra u blizini Varšave, biti predat ili ne".
- Problem Evrope, problem Ukrajine, problem Litvanije i Poljske nije u tome što je 'Severni tok 2' uništen, već što je uopšte izgrađen - rekao je Tusk na konferenciji za novinare.
Poljski sud je 7. oktobra odlučio da Vladimir Z. mora da ostane u pritvoru još 40 dana dok se čeka odluka o njegovom eventualnom izručenju Nemačkoj na osnovu evropskog naloga za hapšenje.
(RT Balkan)
