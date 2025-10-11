SUMNJIVE IZJAVE TUSKA O "SEVERNOM TOKU": AfD pita da li je Poljska umešana u sabotažu

KOMENTARI poljskog premijera Donalda Tuska o sabotaži "Severnog toka" predstavljaju kršenje energetskog suvereniteta Nemačke, izjavio je kopredsednik Alternative za Nemačku (AfD) Tino Krupala.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Poljska je odbila da Nemačkoj izruči Ukrajinca Vladimira Z. koji je optužen da je učestvovao u eksplozijama koje su oštetile gasovode "Severni tok". Tusk je prethodno rekao da nije u interesu Poljske da izruči optuženog Ukrajinca.

- Kada ovo čujem, pitam se da li je Poljska mogla biti umešana u teroristički napad? Zahtevamo razjašnjenje u Bundestagu, u Evropi i pred UN - dodao je Krupala, napomenuvši da AfD podržava rekonstrukciju i ponovno otvaranje "Severnog toka".

Poljski premijer je istakao da je "na kraju na sudu da odluči da li će Vladimir Z, koji je uhapšen krajem septembra u blizini Varšave, biti predat ili ne".

- Problem Evrope, problem Ukrajine, problem Litvanije i Poljske nije u tome što je 'Severni tok 2' uništen, već što je uopšte izgrađen - rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

Poljski sud je 7. oktobra odlučio da Vladimir Z. mora da ostane u pritvoru još 40 dana dok se čeka odluka o njegovom eventualnom izručenju Nemačkoj na osnovu evropskog naloga za hapšenje.

(RT Balkan)