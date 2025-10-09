UGUŠILA DVOJE NOVOROĐENČADI I SAKRILA TELA, SUMNJA SE DA JE UBILA I TREĆE: Uhapšena majka iz pakla u Italiji

POLICIJA je uhapsila je i stavila u kućni pritvor 25-godišnju ženu pod sumnjom da je ugušila svoje dvoje novorođenčadi, sakrila njihova tela, a da je još jedno dete ubila i sakrila 2022. godine.

Foto: EPA

Stravičan slučaj otkriven je u julu ove godine, kada su roditelji mlade žene u porodičnoj kući u mestu Pelaro kod Ređo Kalabrije u Italiji, nakon što su pronašli tela dve novorođene bebe umotane u ćebe i sakrivene u ormaru. Istragu je odmah pokrenulo tužilaštvo u Redžo Kalabriji, a po nalogu istražnog sudije izdat je nalog za kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Ugušila decu odmah nakon porođaja

Istražitelji su pregledom snimaka sa video-nadzora utvrdili da je osumnjičena bila sama u kući između 19.00 i 20.30 časova 8. jula, što je vreme kada su bebe rođene i umrle.

Biološke analize materijala zaplenjenog u bolnici u Mesini, gde je žena imala kiretažu, potvrdile su da su deca bila njena i da su rođena živa, a da je uzrok smrti gušenje.

Porodica nije znala šta se dogodilo. Policiji su rekli da je ćerka samo prijavila bolove i obilno krvarenje, ali je negirala trudnoću.

Daljom istragom otkrivena je i prepiska između žene i njenog dečka, koji je takođe pod istragom zbog pomoći u izvršenju krivičnog dela.

Prvo čedomorstvo počinila 2022. godine

Tokom istrage otkriveno je da je par već 2022. prošao kroz sličnu situaciju — raspravljali su oko toga da li da zadrže dete, a u avgustu je žena navodno rodila i usmrtila novorođenče.

Zbog sumnje da je u tom slučaju sakrila i treće telo, policija je, uz pomoć specijalnih pasa tragača i georadara, pretresla kuću, dvorišta, vrtove i zemljište u vlasništvu porodice u potrazi za eventualnim ljudskim ostacima.

Partner pod istragom

Dečko uhapšene žene je pod istragom na slobodi zbog sumnje da joj je pomagao u prikrivanju zločina. Policija navodi da je njihova komunikacija poslednjih godina ključni dokaz koji ih je doveo do otkrivanja ovog zločina.

(Il Matino)