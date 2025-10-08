Svet

STIŽU VELIKE PROMENE: Pašinjan najavljuje Četvrtu Republiku Jermenije

08. 10. 2025.

NA 7. kongresu stranke „Građanski dogovor“, premijer Jermenije Nikol Pašinjan objavio je planove za stvaranje Četvrte Republike. Ovaj cilj je uvršten u deklaraciju usvojenu na kongresu i postao je ključni zadatak vladajuće stranke.

Foto: UNTV via AP

U video-snimku na svojoj stranici na Facebook-u (koja pripada kompaniji Meta, zabranjenoj u Rusiji), Pašinjan je objasnio kako će se Četvrta Republika razlikovati od Treće.

Prema njegovim rečima, nova republika će se graditi na principima mira, za razliku od Treće, koja je bila zasnovana na konfliktima. Pašinjan je naglasio da će proces usvajanja Ustava Četvrte Republike biti slobodan i transparentan, bez sumnji u legitimitet.

Premijer je dodao da je u Trećoj Republici vlast naroda bila formalna, dok će u Četvrtoj Republici ona biti jasna i nedvosmislena.

„U Trećoj Republici pripadnost vlasti narodu je relativna i formalna, a u Četvrtoj Republici ona mora biti jasna i nedvosmislena“, rekao je Pašinjan.

(Sputnjik)

