MALO PREOSTALIH OPCIJA: Tajms o Emanuelu Makronu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 18:04

U UREDNIČKOM članku „Tajmsa“, francuski predsednik Emanuel Makron nazvan je „ćopavim patkom sa malo preostalih opcija“.

МАЛО ПРЕОСТАЛИХ ОПЦИЈА: Тајмс о Емануелу Макрону

Foto: Goran Čvorović

Francuska se suočava sa demokratskom krizom kakvu nije videla još od Šarla de Gola.

Potreba za snažnim, osnaženim šefom države nikada nije bila veća.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo je danas ostavku i on je peti predsednik Vlade Francuske koji je u protekle dve godine otišao sa funkcije.

Nakon njegove ostavke, lider stranke Nepokorena Francuska, Žan Lik Melanšon, pozvao je danas da se hitno razmotri predlog za opoziv predsednika Emanuela Makrona.

