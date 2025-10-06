MAKRON MUDRO ĆUTI: Opozicija traži raspuštanje parlamenta i ostavku predsednika
Posle pada još jedne francuske vlade u kratkom roku, mnogi u opoziciji se slažu da je sada na potezu predsednik Makron.
Stanar Jeliseja, međutim, uporno, još od trenutka kada je prošle godine raspustio skupštinu, ne odustaje od kontinuiteta politike koja je na izborima doživela poraz. Makron trenutno mudro ćuti. Još ranije je rekao da će ostati do poslednjeg minuta svog mandata, ali stvari se na politčkoj sceni gotovo svakodnevno menjaju.
Poznati političar desnice, suverenista i golista Nikola Dipon Enjan je poručio da su jedino rešenje novi izbori, ali da se predsednik Makron više ne usuđuje na novo raspuštanje parlamenta, jer bi time njegova politika u potpunosti izgubila kredibilitet, čime bi doveo u pitanje i svoj opstanak u Jeliseju.
- Tako ćemo izgubiti još veoma važnih godinu i po dana bitnih za izlazak iz krize – kaže Dipon Enjan.
U poslednje vreme vrte se jedna te ista imena unutar vlade, jer je izbor onih koji su spremni da na kratko vreme budu potrošeni značajno sužen. Saznalo se tako da su ponudu za ministarske fotelje u poslednjem deljenju karata odbili bivši premijeri Eduar Filip i Gabrijel Atal. Mnogi privrednici odbijaju da zbog nekoliko dana u vrhu vlasti izgube poslovne pozicije.
