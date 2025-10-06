Svet

MAKRON MUDRO ĆUTI: Opozicija traži raspuštanje parlamenta i ostavku predsednika

Posle pada još jedne francuske vlade u kratkom roku, mnogi u opoziciji se slažu da je sada na potezu predsednik Makron.

МАКРОН МУДРО ЋУТИ: Опозиција тражи распуштање парламента и оставку председника

Foto: Profimedia

Stanar Jeliseja, međutim, uporno, još od trenutka kada je prošle godine raspustio skupštinu, ne odustaje od kontinuiteta politike koja je na izborima doživela poraz. Makron trenutno mudro ćuti. Još ranije je rekao da će ostati do poslednjeg minuta svog mandata, ali stvari se na politčkoj sceni gotovo svakodnevno menjaju.

Poznati političar desnice, suverenista i golista Nikola Dipon Enjan je poručio da su jedino rešenje novi izbori, ali da se predsednik Makron više ne usuđuje na novo raspuštanje parlamenta, jer bi time njegova politika u potpunosti izgubila kredibilitet, čime bi doveo u pitanje i svoj opstanak u Jeliseju.

- Tako ćemo izgubiti još veoma važnih godinu i po dana bitnih za izlazak iz krize – kaže Dipon Enjan.

U poslednje vreme vrte se jedna te ista imena unutar vlade, jer je izbor onih koji su spremni da na kratko vreme budu potrošeni značajno sužen. Saznalo se tako da su ponudu za ministarske fotelje u poslednjem deljenju karata odbili bivši premijeri Eduar Filip i Gabrijel Atal. Mnogi privrednici odbijaju da zbog nekoliko dana u vrhu vlasti izgube poslovne pozicije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju Tajds
Svet

0 0

OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju "Tajds"

MILIONI dolara namenjeni za izgradnju predsedničkog kampusa bivšeg šefa Bele kuće Baraka Obame u Čikagu "ispod žita" su završili na broju računa fondacije "Tajds", čiji je jedan od glavnih finansijera američki milijarder Džordž Soroš. Kako otkrivaju američki mediji, pozivajući se na poreske izveštaje, Obamina fondacija je tokom 2022. i 2023. godine preusmerila dva miliona dolara ovoj asocijaciji, koja, kako se navodi, podržava antiizraelske grupe koje su na univerzitetima Ajvi lige organizovale proteste zbog rata u Pojasu Gaze.

06. 10. 2025. u 17:43

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja

TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja