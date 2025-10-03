Svet

GRADONAČELNIK LONDONA ODBIO: Da pozove na otkazivanje propalestinskih protesta

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 10. 2025. u 20:35

GRADONAČELNIK Londona Sadik Kan odbio je da pozove na otkazivanje propalestinskih protesta nakon terorističkog napada u blizini sinagoge u Mančesteru, navodeći da građani imaju pravo na "mirne i zakonite" demonstracije.

Kan je istovremeno naveo da ljudi treba da budu "svesni užasnog terorističkog napada", preneo je britanski Telegraf.

Za sutra je zakazan protest u znak podrške zabranjenoj terorističkoj grupi Palestinska akcija.

Očekuje se da će oko 1.500 ljudi učestvovati na protestu u subotu.

U terorističkom napadu u Mančesteru u četvrtak dva muškarca su poginula, a trojica su teško povređena.

(Tanjug)

