GRADONAČELNIK LONDONA ODBIO: Da pozove na otkazivanje propalestinskih protesta
GRADONAČELNIK Londona Sadik Kan odbio je da pozove na otkazivanje propalestinskih protesta nakon terorističkog napada u blizini sinagoge u Mančesteru, navodeći da građani imaju pravo na "mirne i zakonite" demonstracije.
Kan je istovremeno naveo da ljudi treba da budu "svesni užasnog terorističkog napada", preneo je britanski Telegraf.
Za sutra je zakazan protest u znak podrške zabranjenoj terorističkoj grupi Palestinska akcija.
Očekuje se da će oko 1.500 ljudi učestvovati na protestu u subotu.
U terorističkom napadu u Mančesteru u četvrtak dva muškarca su poginula, a trojica su teško povređena.
(Tanjug)
