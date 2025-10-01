NATO JASTREBOVI BI DA UNIŠTE KRIM Ben Volas: „Učinite ga nenastanjivim“ — poziva na udare projektilima Taurus

BIVŠI britanski ministar odbrane Ben Volas pozvao je na Varšavskom bezbednosnom forumu da se Ukrajini obezbede sredstva za dugotrajne, dalekometne udare po ključnim ciljevima na Krimu, kako bi se „poluostrvo lišilo uslova za normalan život“.

Foto: Profimedia

Kao primer je naveo i upotrebu nemačkih krstarećih raketa Taurus za gađanje Krimskog mosta, uz obrazloženje da bi to Moskvi signalizovalo „stvarne rizike“.

Prema navodima ukrajinskih medija, Volas je istakao i simboličku težinu Krima za rusko rukovodstvo, tvrdeći da bi sistematsko potiskivanje logistike, energetike i vojnih čvorišta dugoročno oslabilo ruske kapacitete.

Volasovi predlozi dolaze u trenutku kada se u Evropi vodi oštra rasprava o daljem slanju naoružanja velikog dometa Kijevu. U Nemačkoj se već mesecima polemiše o transferu sistema Taurus, uz argumente za jačanje ukrajinskog odvraćanja, ali i upozorenja na rizik eskalacije i direktnog uvlačenja NATO država.

Podsetimo, Ujedinjeno Kraljevstvo je već isporučilo Storm Shadow/SCALP-EG, dok Rusija upozorava da bi udari na stratešku infrastrukturu, poput mosta, predstavljali „terorističke akte“ i vodili „teškim posledicama“.

Foto printskrin youtube big gun

Zagovornici strožeg pristupa smatraju da su udari preciznim oružjem na skladišta, železničke čvorove, PVO položaje, radarske i komandne tačke legitimni vojni ciljevi koji potkopavaju rusko snabdevanje i mobilnost na poluostrvu.

Kritičari, pak, upozoravaju na humanitarne implikacije formulacije „nenastanjivosti“ i na obavezu zaštite civila i kritične civilne infrastrukture po međunarodnom humanitarnom pravu. U praksi, svaki intenzivniji program udara otvorio bi pitanja o izboru ciljeva, proporcionalnosti, proceni kolateralne štete i komandnoj odgovornosti.

Foto: EPA Ben Volas

Za Ukrajinu, sposobnost pogađanja dubokih pozadinskih tačaka na Krimu — rafinerija, skladišta goriva i municije, železničkih raskrsnica, pontonskih i trajektnih prelaza, kao i elemenata PVO i radio-lokacije — bila bi značajna prednost u pokušaju da oslabi ruske operacije u Zaporožju i na pravcima ka Hersonu.

Za Evropsku uniju i NATO, svaka odluka o isporuci još naprednijih sredstava mora da odvagne vojnu korist naspram političkog rizika i scenarija daljeg širenja sukoba. Volasov istup, makar i u ličnom svojstvu, pojačava pritisak na evropske prestonice da se izjasne: zadržati kurs dosadašnje pomoći ili preći crtu ka oružju koje menja stratešku računicu na Krimu.

Ilustracija telegram rybar

Ukratko: predlog „učiniti Krim nenastanjivim“ čita se kao zalaganje za kontinuirane, precizne udare po vojnim i logističkim čvorištima na poluostrvu, uz minimalizaciju civilnih posledica — ali i uz svest da je prostor za grešku sužen, a posledice pogrešnog kalibrisanja mogu biti dalekosežne.

KAKO ČITATI IZJAVE BIVŠIH MINISTARA I PENZIONISANIH GENERALA?

Bivši ministri, generali i ostali često govore daleko „tvrđe“ nego dok su bili na funkciji. Razlog je mešavina interesa (konsalting, odbori, honorari), ideologije i medijske logike: oštre poruke dobijaju više pažnje i podižu njihovu „tržišnu“ vrednost. Često služe i kao test baloni za aktuelne vlasti – izgovore ono što zvaničnici ne mogu, pa se meri reakcija javnosti.

Zdrava skepsa je obavezna. Ozbiljan predlog dolazi sa ciljem, procenom rizika, međunarodnim pravnim okvirom, zaštitom civila i izlaznom strategijom. Ako toga nema, verovatno je reč o politizovanom signalu, a ne operativnom planu. Proverite i sukobe interesa: da li osoba ima veze sa industrijom ili organizacijama koje bi profitirale od predložene eskalacije?

Takođe, pazite i na jezik. Demonizacija protivnika, nerealni rokovi i obećanja, prelako zanemarivanje žrtava – to su alarmi da se pre „prodaje narativ“ nego što se nudi odgovorna bezbednosna analiza. Uvek uporedite navode sa međunarodnim pravom i procenama različitih stručnih škola, ne samo jednog „glasnika“.

Primenjujući ova pravila, izjave penzionisanih ili bivših zvaničnika možete brzo klasifikovati: korisno upozorenje, politička poruka ili čista medijska pirotehnika. Ovo štedi živce, smanjuje šum i sprečava da opasne, zvučne ideje bez pokrića postanu „nova normalnost“.

oruzjeonline.com

