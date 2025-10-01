ORBAN IZNENADIO IZJAVOM: Evropa je jača od Rusije, naravno da bismo oborili njihove dronove

MAĐARSKI premijer Viktor Orban poručio je da će Mađarska oboriti ruske dronove ukoliko oni uđu u njen vazdušni prostor.

Foto: Profimedia

Na pitanje novinara da li će Mađarska braniti svoj vazdušni prostor ako ga ruske bespilotne letelice prekrše, bilo namerno ili slučajno, Orban je odgovorio:

- Koliko ja znam – da. Ne plašimo se toga. Naravno da ćemo ih oboriti.

Kritika Zapada

Orban je oštro kritikovao „stav zapadnih Evropljana“.

- Mi (Evropa) smo jači u svakoj dimenziji. Nikada nisam razumeo zašto, ako smo jači, govorimo kao da smo slabi. Rusija je slaba u poređenju sa nama – vojno slaba, ekonomski slaba i brojčano slaba - izjavio je u provladinoj političkoj emisiji.

Rast napetosti između NATO-a i Rusije

Poslednjih nedelja porasle su tenzije između NATO-a i Moskve. Poljska je 10. septembra oborila nekoliko ruskih dronova iznad svoje teritorije.

Od početka rata u Ukrajini, ruski dronovi i projektili više puta su prelazili granice evropskih članica NATO-a, ali je ovaj slučaj označio prvi put da su savezničke snage oborile ruske letelice.

Nekoliko dana kasnije, još jedan ruski dron ušao je u Rumuniju, dok su iznad Estonije otkrivena tri ruska borbena aviona. Sumnjiva viđenja dronova u Danskoj i Norveškoj prošle nedelje dovela su i do privremenog zatvaranja aerodroma.

Odgovor NATO-a i EU

Kao reakciju na ruske provokacije, Evropska unija i NATO predstavili su nove inicijative za obezbeđivanje istočnog krila Evrope. Istovremeno, neki zapadni lideri, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, pozvali su na obaranje ruskih letelica u slučaju narušavanja vazdušnog prostora.