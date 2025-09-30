"REZULTAT EVROPSKOG PRITISKA NA VAŠINGTON": Lavrov o mogućim isporukama raketa "tomahavk" Kijevu
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je danas da su izjave Vašingtona o mogućim isporukama raketa "tomahavk" Kijevu date pod pritiskom iz evropskih zemalja.
- Mislim da je ovo prvenstveno rezultat evropskog pritiska na Vašington, a Vašington želi da pokaže da uzima u obzir mišljenja svojih saveznika. Ne mislim da se još uvek radi o konačnoj odluci. Amerikanci ne snabdevaju sve raketama 'tomahavk' - rekao je Lavrov novinarima nakon 22. sastanka Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.
On je to kazao komentarišući izjavu potpredsednika SAD Džej Di Vensa da administracija predsednika SAD Donalda Trampa razmatra moguću isporuku krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, ali da konačna odluka ostaje na američkom lideru, prenosi agencija RIA Novosti.
Lavrov je rekao da Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje spora, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju "poigravanje vatrom".
On je napomenuo da bi svaka pošiljka koja sadrži oružje namenjeno Ukrajini bila legitimna meta za Rusiju.
Šef ruske diplomatije je dodao i da "to pitanje nije u potpunosti rešeno".
- Ne mislim da imamo posla sa odlukom koja je već doneta - rekao je Lavrov i dodao da čak i ako rakete "tomahavk" budu isporučene Ukrajini, to neće promeniti vojnu situaciju na terenu.
Govoreći o planu Bele kuće za okončanje rata u Gazi koji je objavljen juče Lavrov je rekao da Kremlj nije upoznat sa tim dokumentom, kao i da se konačno mišljenje o planu može formirati tek nakon što arapske zemlje iznesu svoje mišljenje.
- Nismo videli ovaj plan, samo smo čuli komentare o tome šta on sadrži - istakao je on.
Lavrov je naveo da Rusija nije pozvana da se pridruži međunarodnim bezbednosnim snagama u Pojasu Gaze.
(Tanjug)
