SUZE I VAPAJI OČAJNIH RODITELJA: Deca zarobljena pod ruševinama, ima mrtvih - urušila se škola u Indoneziji (FOTO/VIDEO)
SPASIOCI donose kiseonik i vodu učenicima koji su zarobljeni u nestabilnim betonskim blokovima, nakon što se urušila školska zgrada u Indoneziji. Najmanje troje dece je stradalo, više od 100 njih je povređeno, a oko 65 njih je zarobljeno pod ruševinama.
Portparol Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama u Indoneziji - Abdul Muhari rekao je da je do utorka ujutro povređeno 102 učenika i nastavnika, od kojih je 75 i dalje hospitalizovano. Dva učenika preminula su u bolnici od zadobijenih povreda, dok je jednom dečaku amputirana ruka.
Deca zatrpana pod ruševinama, ima mrtvih i ranjenih
Spasilačka operacija je privremeno prekinuta u ranim jutarnjim satima, nakon što se beton iznenada zatresao i ugrozio bezbednost ekipa na terenu.
- Videli smo nekoliko tela ispod ruševina, ali naš prioritet je bio da spasimo one koji su još uvek živi - izjavio je Nanang Sigit, vođa spasilačkog tima.
Porodice su se u međuvremenu okupile ispred škole koja se urušila, očajnički tražeći informacije o svojim najbližima.
- O moj Bože, moj sin je još uvek zarobljen, pomozite! - plakala je majka jednog od nestalih dečaka.
Sumnja se na nelegalno širenje objekta
U trenutku nesreće, u zgradi su učenici obavljali popodnevne molitve. Učenice, koje su bile u drugom delu kompleksa, uspele su da pobegnu. Preživeli učenici i nastavnici naveli su da je urušavanje bilo iznenadno i da je nastalo zbog nelegalnog proširenja objekta. Prema policijskim navodima, molitvena sala je prvobitno bila dvospratna, ali su bez dozvole dodata još dva sprata.
- Temelj stare zgrade očigledno nije mogao da podnese dodatno opterećenje - rekao je portparol pokrajinske policije Žil Abraham Abast.
Vlasti su pokrenule istragu o uzrocima nesreće, dok spasilački timovi nastavljaju potragu za nestalima.
(Blic)
