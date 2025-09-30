Svet

SUZE I VAPAJI OČAJNIH RODITELJA: Deca zarobljena pod ruševinama, ima mrtvih - urušila se škola u Indoneziji (FOTO/VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2025. u 10:32

SPASIOCI donose kiseonik i vodu učenicima koji su zarobljeni u nestabilnim betonskim blokovima, nakon što se urušila školska zgrada u Indoneziji. Najmanje troje dece je stradalo, više od 100 njih je povređeno, a oko 65 njih je zarobljeno pod ruševinama.

Foto: Printskrin Iks/@sumariuminfo

Portparol Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama u Indoneziji - Abdul Muhari rekao je da je do utorka ujutro povređeno 102 učenika i nastavnika, od kojih je 75 i dalje hospitalizovano. Dva učenika preminula su u bolnici od zadobijenih povreda, dok je jednom dečaku amputirana ruka.

Deca zatrpana pod ruševinama, ima mrtvih i ranjenih

Spasilačka operacija je privremeno prekinuta u ranim jutarnjim satima, nakon što se beton iznenada zatresao i ugrozio bezbednost ekipa na terenu.

- Videli smo nekoliko tela ispod ruševina, ali naš prioritet je bio da spasimo one koji su još uvek živi - izjavio je Nanang Sigit, vođa spasilačkog tima.

Porodice su se u međuvremenu okupile ispred škole koja se urušila, očajnički tražeći informacije o svojim najbližima.

- O moj Bože, moj sin je još uvek zarobljen, pomozite! - plakala je majka jednog od nestalih dečaka.

Sumnja se na nelegalno širenje objekta

U trenutku nesreće, u zgradi su učenici obavljali popodnevne molitve. Učenice, koje su bile u drugom delu kompleksa, uspele su da pobegnu. Preživeli učenici i nastavnici naveli su da je urušavanje bilo iznenadno i da je nastalo zbog nelegalnog proširenja objekta. Prema policijskim navodima, molitvena sala je prvobitno bila dvospratna, ali su bez dozvole dodata još dva sprata.

- Temelj stare zgrade očigledno nije mogao da podnese dodatno opterećenje - rekao je portparol pokrajinske policije Žil Abraham Abast.

Vlasti su pokrenule istragu o uzrocima nesreće, dok spasilački timovi nastavljaju potragu za nestalima.

