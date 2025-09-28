UHAPŠENA LICA ODGOVORNA ZA STAMPEDO NA MITINGU U INDIJI: 40 poginulo, među njima čevetoro dece, policija otkrila sve detalje

INDIJSKA policija je podigla optužnice protiv trojice bliskih saradnika popularnog glumca i političara Vidžaja za ubistva iz nehata i nemar nakon što je stampedo na njegovom mitingu usmrtio najmanje 40 osoba.

Foto: Printscreen

Oko 27.000 ljudi krenulo je u subotu na javni put u državi Tamil Nadu u nadi da će videti političara poznatog pod jednim imenom, Vidžaj, međutim izbila je opšta panika koja je izazvala smrtonosni stampedo.

Nažalost, incidenti poput ovog se često dešavaju tokom masovnih okupljanja u Indiji i obično se, kako prenose mediji, krivi manjak bezbednosnih mera.

Indijska policija podnela je krivičnu prijavu protiv trojice visokih članova Vidžajeve partije: Basi Anande, G.R. Nirmala Kurmala i V.P. Matijažagana.

Oni su optuženi za "ubistvo koje se ne smatra ubistvom s predumišljajem", kao i za nemarno ponašanje koje je ugrožava ljudske živote.

Foto: Printscreen

Kako je došlo do tragedije?

Prema rečima očevidaca, višesatna kašnjenja, nedovoljno prisustvo policije i pad ljudi sa grana drveta na publiku su dodatno doprineli tragediji.

Vidžaj se obraćao publici na mitingu u okrugu Karur u trenutku kada je došlo do gužve zbog čega je i govor prekinut.

- Nemam reči da izrazim bol koji mi srce trpi. Ovo je zaista nepopravljiv gubitak za sve nas - poručio je 51-godišnji glumac u nedelju i obećao je da će "svakoj porodici žrtava isplatiti po dva miliona rupija (22.000 dolara) kao nadoknadu".

Viši okružni zvaničnik M. Tangavel potvrdio je da je u stampedu poginulo 40 ljudi, čime je povećan prethodni bilans od 39 žrtava.

Među poginulima je bilo devetoro dece.

Šef državne policije G. Venkataraman izjavio je da su ljudi čekali satima nakon što je javnost obaveštena da će Vidžaj stići u podne.

- Gomila je počela da pristiže od 11 časova ujutru. On je stigao u 19:40. Ljudima je nedostajalo dovoljno hrane i vode pod užarenim suncem - rekao je on.

Naveo je da je očekivano 10.000 ljudi, ali se pojavilo oko 27.000.

🚨⚡️Disaster in India Due to Actor‼️

At least 50 people killed in a stampede at a political rally in southern India, most of them women and children.



The incident occurred during an event for actor Vijay in Tamil Nadu.



Prime Minister Modi describes it as "extremely tragic". pic.twitter.com/8CnGWpDO4L — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 28, 2025

"Odjednom su me gurnuli na zemlju"

Jedan od preživelih u stampedu, ispričao je za list Hindu da ga je gomila ljudi odjednom povukla na zemlju.

- Apsolutno nije bilo prostora da se pomerimo. Ubrzo sam izgubio svest - rekao je on.

Još jedan od preživeli, rekao je da je tragedija mogla da se izbegne.

- Tragedija je mogla da se izbegne da ljudi nisu morali da čekaju satima. Loše planiranje i izvođenje programa, kao i nedostatak policijskog osoblja na licu mesta, takođe su bili razlozi - rekao je.

List Indijan Ekspres pisao je da je panika nastala nakon što su pristalice koje su se popele na drveće pale na publiku koja se nalazila ispod njih.

Podsetimo, u januaru je 30 ljudi poginulo u stampedu na velikom verskom saboru u severnoj državi Utar Pradeš, a 121 osoba je stradala na molitvenom skupu u istoj državi prošle godine.

Takođe jedanaest navijača je poginulo u južnom gradu Bangaloru u junu tokom proslave prve titule lokalnog tima u Indijskoj premijer ligi u kriketu.

