HITNO SE OGLASILA MOLDAVSKA POLICIJA: "U Kišinjevu se planiraju neredi"

MOLDAVSKA policija je saopštila danas da raspolaže informacijama da grupe ljudi planiraju da organizuju nerede i destabilizujuće akcije u Kišinjevu počevši od ponoći i tokom celog sutrašnjeg dana.

Wikipedia/Dickelbers

Snage reda istakle su da neće tolerisati kršenje zakona, narušavanje javnog reda niti ugrožavanje bezbednosti građana i države, prenosi portal Moldovalajv.

Policija je podsetila organizatore demonstracija da oni snose punu odgovornost za tok događaja i pozvala ih da se ponašaju odgovorno.

Ona je pozvala građane da pažljivo razmotre svoje odluke i da odbiju učešće u nezakonitim radnjama koje bi mogle rezultirati krivičnom odgovornošću.

Iako nije precizirano ko tačno organizuje demonstracije, bivši moldavski predsednik Igor Dodon, koji je član pro-ruske Patriotske izborne koalicije, pozvao je na protest sutra ispred zgrade parlamenta.

Istovremeno moldavska agencija IPN, objavila je da je bilo više od 14 miliona pokušaja sajber napada na vladine sajtove noć pre parlamentarnih izbora.

Služba za informacione tehnologije i sajber-bezbednost (STISC) detektovala je i blokirala sve pokušaje.

Prema STISC-u, napadani su su uglavnom sajtovi Centralne izborne komisije (CEC) i Agencije za javne službe (ASP).

Da bi smanjila potencijalne rizike, STISC je odlučila da privremeno obustavi rad vladinih sajtova koji nisu ključni.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta