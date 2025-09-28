"HAMAS MORA DA ODE“: Tajani otrkio i ko može da donese mir u Gazi

ŠEF italijanske diplomatije Antonio Tajani izjavio je da je sporazum o Gazi moguć, ali da Hamas mora da ode, potvrdivši podršku Italije američkom planu za okončanje rata, pod uslovom da on uključuje oslobađanje talaca.

Foto: AP

- Scenario mora da bude postizanje prekida vatre kako bi se okončalo pokolj naroda koji je žrtva rata koji je pokrenuo Hamas i nesrazmerne reakcije Izraela - kazao je Tajani u intervjuu za list Mesađero.

On je dodao da se "sporazum može postići", ali da će "tada biti potrebna međufaza, sa drugačijom administracijom i bez Hamasa".

Tajani je potvrdio podršku Italije američkom planu pod uslovom da on uključuje oslobađanje talaca, isključenje Hamasa i put ka uspostavljanju palestinske države.

- Američki predlog je dobrodošao ako ga arapske zemlje prihvate - rekao je ministar.

On je takođe pozitivno komentarisao inicijativu bivšeg britanskog premijera Tonija Blera za "dan posle" postizanja primirja u Gazi.

- On je osoba koja bi mogla da igra važnu ulogu - istakao je Tajani.

Italijanski zvaničnik se osvrnuo i na Ukrajinu, primetivši da je američki predsednik Donald Tramp pooštrio svoj stav nakon što ruski predsednik Vladimir Putin nije dao pozitivan odgovor u korist sporazuma sa Kijevom.

