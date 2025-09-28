"HAMAS MORA DA ODE“: Tajani otrkio i ko može da donese mir u Gazi
ŠEF italijanske diplomatije Antonio Tajani izjavio je da je sporazum o Gazi moguć, ali da Hamas mora da ode, potvrdivši podršku Italije američkom planu za okončanje rata, pod uslovom da on uključuje oslobađanje talaca.
- Scenario mora da bude postizanje prekida vatre kako bi se okončalo pokolj naroda koji je žrtva rata koji je pokrenuo Hamas i nesrazmerne reakcije Izraela - kazao je Tajani u intervjuu za list Mesađero.
On je dodao da se "sporazum može postići", ali da će "tada biti potrebna međufaza, sa drugačijom administracijom i bez Hamasa".
Tajani je potvrdio podršku Italije američkom planu pod uslovom da on uključuje oslobađanje talaca, isključenje Hamasa i put ka uspostavljanju palestinske države.
- Američki predlog je dobrodošao ako ga arapske zemlje prihvate - rekao je ministar.
On je takođe pozitivno komentarisao inicijativu bivšeg britanskog premijera Tonija Blera za "dan posle" postizanja primirja u Gazi.
- On je osoba koja bi mogla da igra važnu ulogu - istakao je Tajani.
Italijanski zvaničnik se osvrnuo i na Ukrajinu, primetivši da je američki predsednik Donald Tramp pooštrio svoj stav nakon što ruski predsednik Vladimir Putin nije dao pozitivan odgovor u korist sporazuma sa Kijevom.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)