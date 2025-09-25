HITNO EVAKUISAN ERMITAŽ: Čuveni muzej meta anonimne pretnje

MUZEJ Ermitaž obustavio je danas rad posle anonimne bezbednosne pretnje, a posetioci i osoblje muzeja su evakuisani, saopštila je pres služba muzeja na Telegram kanalu.

Platna nisu vraćena u Ermitaž / Foto D. Dozet

"U skladu sa procedurom u takvim situacijama, Služba obezbeđenja muzeja, zajedno sa službenicima Rosgvardije, evakuisala je posetioce Glavnog muzejskog kompleksa", navodi se u saopštenju, prenosi Gazeta.

Napominje se da nakon što su stručnjaci pregledali sve kancelarijske prostorije i sale muzeja, nisu otkrivene nikakve pretnje.

Ermitaž je evakuisan i 16. septembra, kao i 9. septembra kada su, prema saopštenju Ruske nacionalne garde evakuisani i posetioci muzeja Faberže, muzeja-apartmana Aleksandra Puškina na Mojki i muzeja Memorijalnog liceja u Carskom selu.

Ermitaž je evakuisan 7. septembra zbog pretnje bombom, kada je u muzejskom kompleksu priveden muškarac sa municijom.

(Agencije)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde