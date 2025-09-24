Svet

"LEVIČARSKO" UBIJANJE POLITIČKIH PROTIVNIKA: Bolsonarovi advokati traže ukidanje mere kućnog pritvora i zabrane korišćenja društvenih mreža

Novosti online

24. 09. 2025. u 23:21

ADVOKATI bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara zatražili su od Vrhovnog suda Brazila da mu ukine meru kućnog pritvora, kao i zabranu korišćenja društvenih mreža, prenose danas lokalni mediji.

ЛЕВИЧАРСКО УБИЈАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ПРОТИВНИКА: Болсонарови адвокати траже укидање мере кућног притвора и забране коришћења друштвених мрежа

Foto: EPA

Prve restrikcije Bolsonaru određene su u julu, u okviru istrage aktivnosti njegovog sina, kongresmena Eduarda Bolsonara, koji je u inostranstvu nastojao da zastraši brazilske vlasti, preneo je G1 globo.

Tada je navedeno da postoje indicije da bivši predsednik finansira aktivnosti svog sina Eduarda.

Eduardo Bolsonaro i bloger Paulo Figueiredo optuženi su da su u SAD delovali protiv brazilskih vlasti, u pokušaju da ometu krivični postupak u slučaju bivšeg predsednika.

Žair Bolsonaro i još sedam optuženih za pripremu državnog udara osuđeni su ranije ovog meseca, a bivšem predsedniku izrečena je kazna od 27 godina i tri meseca zatvora.

Zbog nepoštovanja zabrane korišćenja društvenih mreža, sudija Aleksandr de Moraes odredio je Bolsonaru meru kućnog pritvora koja je stupila na snagu 4. avgusta.

(Tanjug)

