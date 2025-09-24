"LEVIČARSKO" UBIJANJE POLITIČKIH PROTIVNIKA: Bolsonarovi advokati traže ukidanje mere kućnog pritvora i zabrane korišćenja društvenih mreža
ADVOKATI bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara zatražili su od Vrhovnog suda Brazila da mu ukine meru kućnog pritvora, kao i zabranu korišćenja društvenih mreža, prenose danas lokalni mediji.
Prve restrikcije Bolsonaru određene su u julu, u okviru istrage aktivnosti njegovog sina, kongresmena Eduarda Bolsonara, koji je u inostranstvu nastojao da zastraši brazilske vlasti, preneo je G1 globo.
Tada je navedeno da postoje indicije da bivši predsednik finansira aktivnosti svog sina Eduarda.
Eduardo Bolsonaro i bloger Paulo Figueiredo optuženi su da su u SAD delovali protiv brazilskih vlasti, u pokušaju da ometu krivični postupak u slučaju bivšeg predsednika.
Žair Bolsonaro i još sedam optuženih za pripremu državnog udara osuđeni su ranije ovog meseca, a bivšem predsedniku izrečena je kazna od 27 godina i tri meseca zatvora.
Zbog nepoštovanja zabrane korišćenja društvenih mreža, sudija Aleksandr de Moraes odredio je Bolsonaru meru kućnog pritvora koja je stupila na snagu 4. avgusta.
(Tanjug)
