NOVI USPEH RUSA NA FRONTU: Problem za VSU
HANGAR za avione i skladište za bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine uništeni su u napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, rekao je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu.
On je istakao da je nekoliko ukrajinskih vojnika poginulo u napadu, a najmanje četvorica su teško ranjena, uključujući strance. Za njihovu evakuaciju korišćeni su helikopteri.
Prema Lebedevu, napad se dogodio u blizini aerodroma Kamenka. Prema rečima aktiviste, ukrajinske snage koriste aerodrom za montažu i lansiranje dronova.
(Sputnjik)
