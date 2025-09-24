Svet

NOVI USPEH RUSA NA FRONTU: Problem za VSU

Novosti online

24. 09. 2025. u 20:50

HANGAR za avione i skladište za bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine uništeni su u napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, rekao je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu.

Foto: Shutterstock

On je istakao da je nekoliko ukrajinskih vojnika poginulo u napadu, a najmanje četvorica su teško ranjena, uključujući strance. Za njihovu evakuaciju korišćeni su helikopteri.

Prema Lebedevu, napad se dogodio u blizini aerodroma Kamenka. Prema rečima aktiviste, ukrajinske snage koriste aerodrom za montažu i lansiranje dronova.

(Sputnjik)

