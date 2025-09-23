NATO NADZIRE DRONOVE U POLJSKOJ I RUMUNIJI: Severnoatlanska alijansa raspoređuje turski optični sistem proširenog dometa na istoku Evrope

NATO planira da rasporedi turski sistem za vazdušni nadzor MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) u Poljskoj i Rumuniji, usled rastuće zabrinutosti zbog upada ruskih dronova na teritoriju saveznika. Očekuje se da će obuka za rad sistema, koji je razvila turska odbrambena kompanija "Aselsan" sa sedištem u Ankari, početi iduće nedelje, uz podršku Ukrajine.

Foto: EPA

Odluku da rasporedi turski multispektralni optički sistem proširenog dometa, Severnoatlantska alijansa donela je pošto su poljske vlasti prijavile 19 upada bespilotnih letelica u vazdušni prostor tokom u noći između 9. i 10. septembra, što je podstaklo zahteve za jačim nadzorom na istočnom krilu NATO. Analitičari navode da će ovaj potez ojačati sposobnost za ranu detekciju dronova na nebu saveznika i ubrzati reakciju na njihove pretnje.

MEROPS može da se montira na helikoptere i dronove, a sposoban je da detektuje neprijateljske sisteme kroz oblake, dim i prašinu. Prvi put je predstavljen javnosti na sajmu Eurosatory 2022. Reč je o tehnologiji koja daje prioritet termovizijskom snimanju srednjih i kratkih talasa za operacije u zoru i sumrak.

- Filozofija dizajna MEROPS fokusirana je na realne zahteve oružanih snaga u borbenim situacijama. Dakle, korisnici mogu lako postići kristalno jasan pogled sa MEROPS-om u svim mogućim uslovima gledanja - izjavio je predsednik i izvršni direktor kompanije "Aselsan" Haluk Gorgun kada je sistem predstavljen.

Sistem uključuje napredne tehnologije obrade slika, poboljšanje slike i najnovije algoritme mašinskog vida i veštačke inteligencije. Omogućena je identifikacija pokretnih ciljeva, lažnih boja i pretnji. Ove karakteristike, tvrde tvorci, čine MEROPS efikasnim kao operativno sredstvo u nepovoljnim uslovima.

Poljska vojna operativna komanda izvestila je o uništavanju nekoliko objekata koji su 10. septembra narušili vazdušni prostor zemlje, identifikovanih kao bespilotne letelice. Incidenti su se poklopili sa ruskim napadima na objekte odbrambene industrije u Ivano-Frankivskoj, Hmelničkoj i Žitomirskoj oblasti Ukrajine, kao i u Vinici i Lavovu, saopštilo je tada rusko ministarstvo odbrane.

- Ruske trupe nisu planirale da pogode ciljeve na teritoriji Poljske - naglasilo je rusko ministarstvo odbrane, dodavši da maksimalni domet korišćenih bespilotnih letelica koje su, navodno, prešle granicu sa Poljskom ne prelazi 700 kilometara.

Peskov: Za vojnike međunarodna pravila RUSKI vojnici deluju striktno u okviru međunarodnih pravila, što se odnosi i na letove, a rusko ministarstvo odbrane kategorično je negiralo optužbe Estonije o kršenju vazdušnog prostora zemlje, izjavio je juče portparol šefa ruske države Dmitrij Peskov. - Takve reči smatramo praznim, neosnovanim i nastavkom potpuno podivljale politike za podsticanje napetosti i provociranje konfrontacione atmosfere - naglasio je portparol ruskog predsednika.