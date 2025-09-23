NATO NADZIRE DRONOVE U POLJSKOJ I RUMUNIJI: Severnoatlanska alijansa raspoređuje turski optični sistem proširenog dometa na istoku Evrope
NATO planira da rasporedi turski sistem za vazdušni nadzor MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) u Poljskoj i Rumuniji, usled rastuće zabrinutosti zbog upada ruskih dronova na teritoriju saveznika. Očekuje se da će obuka za rad sistema, koji je razvila turska odbrambena kompanija "Aselsan" sa sedištem u Ankari, početi iduće nedelje, uz podršku Ukrajine.
Odluku da rasporedi turski multispektralni optički sistem proširenog dometa, Severnoatlantska alijansa donela je pošto su poljske vlasti prijavile 19 upada bespilotnih letelica u vazdušni prostor tokom u noći između 9. i 10. septembra, što je podstaklo zahteve za jačim nadzorom na istočnom krilu NATO. Analitičari navode da će ovaj potez ojačati sposobnost za ranu detekciju dronova na nebu saveznika i ubrzati reakciju na njihove pretnje.
MEROPS može da se montira na helikoptere i dronove, a sposoban je da detektuje neprijateljske sisteme kroz oblake, dim i prašinu. Prvi put je predstavljen javnosti na sajmu Eurosatory 2022. Reč je o tehnologiji koja daje prioritet termovizijskom snimanju srednjih i kratkih talasa za operacije u zoru i sumrak.
- Filozofija dizajna MEROPS fokusirana je na realne zahteve oružanih snaga u borbenim situacijama. Dakle, korisnici mogu lako postići kristalno jasan pogled sa MEROPS-om u svim mogućim uslovima gledanja - izjavio je predsednik i izvršni direktor kompanije "Aselsan" Haluk Gorgun kada je sistem predstavljen.
Sistem uključuje napredne tehnologije obrade slika, poboljšanje slike i najnovije algoritme mašinskog vida i veštačke inteligencije. Omogućena je identifikacija pokretnih ciljeva, lažnih boja i pretnji. Ove karakteristike, tvrde tvorci, čine MEROPS efikasnim kao operativno sredstvo u nepovoljnim uslovima.
Poljska vojna operativna komanda izvestila je o uništavanju nekoliko objekata koji su 10. septembra narušili vazdušni prostor zemlje, identifikovanih kao bespilotne letelice. Incidenti su se poklopili sa ruskim napadima na objekte odbrambene industrije u Ivano-Frankivskoj, Hmelničkoj i Žitomirskoj oblasti Ukrajine, kao i u Vinici i Lavovu, saopštilo je tada rusko ministarstvo odbrane.
- Ruske trupe nisu planirale da pogode ciljeve na teritoriji Poljske - naglasilo je rusko ministarstvo odbrane, dodavši da maksimalni domet korišćenih bespilotnih letelica koje su, navodno, prešle granicu sa Poljskom ne prelazi 700 kilometara.
Peskov: Za vojnike međunarodna pravila
RUSKI vojnici deluju striktno u okviru međunarodnih pravila, što se odnosi i na letove, a rusko ministarstvo odbrane kategorično je negiralo optužbe Estonije o kršenju vazdušnog prostora zemlje, izjavio je juče portparol šefa ruske države Dmitrij Peskov. - Takve reči smatramo praznim, neosnovanim i nastavkom potpuno podivljale politike za podsticanje napetosti i provociranje konfrontacione atmosfere - naglasio je portparol ruskog predsednika.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)