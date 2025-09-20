Svet

PAVEL POSLAO ŽESTOKU PORUKU MOSKVI: Evo šta traži od NATO-a

В.Н.

20. 09. 2025. u 22:22

PREDSEDNIK Češke Petr Pavel izjavio je danas da NATO mora da reaguje na bilo kakve provokacije Rusije, uključujući i vojnu reakciju, kako bi pokazao odlučnost u zaštiti svog teritorijalnog integriteta i bezbednosti.

ПАВЕЛ ПОСЛАО ЖЕСТОКУ ПОРУКУ МОСКВИ: Ево шта тражи од НАТО-а

Foto: Tanjug/ AP

Pavel je govorio na otvaranju Dana NATO-a u Mošnovu, gde je istakao značaj članstva u Alijansi u svetlu sve ozbiljnijih incidenata sa Rusijom, prenosi Radio Prag. On je podsetio na prošlonedeljno kršenje vazdušnog prostora Estonije od strane ruskih lovaca, kao i na nedavni napad ruskih dronova na Poljsku.

- Ono što se dogodilo u poslednjim danima u Poljskoj i Estoniji, kao i to što se dešavalo u Ukrajini poslednje četiri godine, odnosi se na sve nas. Ako ne budemo održavali jedinstvo, ovo bi moglo da se dogodi i nama - rekao je češki predsednik.

Pavel je istakao da je ovo ozbiljna eskalacija bezbednosne situacije u Evropi i da je odgovornost za nju na Rusiji. Podsetio je i na incident iz prošlosti kada je Rusija više puta narušavala turski vazdušni prostor, a 2015. godine je, kako je naveo, oborila ruski bombarder iznad Turske tokom bombardovanja Severne Sirije.

- Sada ponovo gledamo iste provokacije. Rusija ne samo da vodi agresivni rat protiv suverene države, već i neskriveno provocira zemlje NATO-a, testirajući našu odlučnost i spremnost da se odbranimo - rekao je Pavel.

On je dodao da je kršenje vazdušnog prostora legitiman razlog za pokretanje odbrambenih mehanizama, uključujući obaranje neprijateljskih aviona, što bi trebalo da bude posledica ovakvih incidenata.

- Naravno, niko to ne želi, ni sa naše ni sa ruske strane - naglasio je predsednik Češke. Pavel je upozorio da će se Rusija ponašati "onako kako im dozvolimo".

- Ako budemo samo kritikovali njihove postupke rečima, provokacije će nastaviti -  istakao je. On je pozvao NATO da bude čvrst u svojim reakcijama.

- Kada dođe do takvih provokacija, treba da reagujemo odlučno, čak i vojnom silom. Rusija će brzo shvatiti da je prešla granicu dopuštenog. Nažalost, to je balansiranje na ivici konflikta, ali popuštanje pred zlom jednostavno nije opcija - dodao je Pavel.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!

VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!