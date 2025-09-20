PAVEL POSLAO ŽESTOKU PORUKU MOSKVI: Evo šta traži od NATO-a

PREDSEDNIK Češke Petr Pavel izjavio je danas da NATO mora da reaguje na bilo kakve provokacije Rusije, uključujući i vojnu reakciju, kako bi pokazao odlučnost u zaštiti svog teritorijalnog integriteta i bezbednosti.

Foto: Tanjug/ AP

Pavel je govorio na otvaranju Dana NATO-a u Mošnovu, gde je istakao značaj članstva u Alijansi u svetlu sve ozbiljnijih incidenata sa Rusijom, prenosi Radio Prag. On je podsetio na prošlonedeljno kršenje vazdušnog prostora Estonije od strane ruskih lovaca, kao i na nedavni napad ruskih dronova na Poljsku.

- Ono što se dogodilo u poslednjim danima u Poljskoj i Estoniji, kao i to što se dešavalo u Ukrajini poslednje četiri godine, odnosi se na sve nas. Ako ne budemo održavali jedinstvo, ovo bi moglo da se dogodi i nama - rekao je češki predsednik.

Pavel je istakao da je ovo ozbiljna eskalacija bezbednosne situacije u Evropi i da je odgovornost za nju na Rusiji. Podsetio je i na incident iz prošlosti kada je Rusija više puta narušavala turski vazdušni prostor, a 2015. godine je, kako je naveo, oborila ruski bombarder iznad Turske tokom bombardovanja Severne Sirije.

- Sada ponovo gledamo iste provokacije. Rusija ne samo da vodi agresivni rat protiv suverene države, već i neskriveno provocira zemlje NATO-a, testirajući našu odlučnost i spremnost da se odbranimo - rekao je Pavel.

On je dodao da je kršenje vazdušnog prostora legitiman razlog za pokretanje odbrambenih mehanizama, uključujući obaranje neprijateljskih aviona, što bi trebalo da bude posledica ovakvih incidenata.

- Naravno, niko to ne želi, ni sa naše ni sa ruske strane - naglasio je predsednik Češke. Pavel je upozorio da će se Rusija ponašati "onako kako im dozvolimo".

- Ako budemo samo kritikovali njihove postupke rečima, provokacije će nastaviti - istakao je. On je pozvao NATO da bude čvrst u svojim reakcijama.

- Kada dođe do takvih provokacija, treba da reagujemo odlučno, čak i vojnom silom. Rusija će brzo shvatiti da je prešla granicu dopuštenog. Nažalost, to je balansiranje na ivici konflikta, ali popuštanje pred zlom jednostavno nije opcija - dodao je Pavel.

(Tanjug)