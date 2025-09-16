UKRAJINSKI sukob mogao bi da se završi za 2-3 meseca ako Evropa uvede sekundarne carine zemljama koje kupuju rusku naftu, izjavio je ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent.

Foto AP

- Garantujem da će, ako Evropa uvede ozbiljne sekundarne carine kupcima ruske nafte, sukob biti završen za 60 ili 90 dana - rekao je Besent u intervjuu za „Rojters“ i „Blumberg“.

Ministar finansija je napomenuo da SAD nameravaju da sarađuju sa evropskim zemljama kako bi proučile strože sankcije protiv ruskih kompanija, uključujući „Rosnjeft“ i „Lukoil“.

U subotu je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je spreman da uvede ozbiljne sankcije protiv Rusije kada se sve zemlje NATO-a slože i počnu da rade isto, i prestanu da kupuju rusku naftu. Tramp je kasnije dodao da sankcije evropskih zemalja protiv Rusije nisu dovoljno oštre, pošto one nastavljaju da kupuju ruske energetske resurse.

Moskva je više puta isticala da je beskorisno vršiti pritisak na Rusiju po pitanju ukrajinskog rešavanja; Ruska Federacija ima stav po pitanju prekida vatre.

Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Peter Sijarto rekao da će Mađarska i Slovačka učiniti sve što je moguće da spreče Brisel da ih liši nafte i gasa iz Rusije, bez kojih bi snabdevanje energijom dve zemlje bilo nemoguće.

Rusija je ranije izjavila da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odbijajući da kupuje ugljovodonike od Moskve; zapala bi u novu, jaču zavisnost, zbog viših cena, a oni koji bi odbili, i dalje bi kupovali skuplje preko posrednika i kupovali bi rusku naftu i gas.

(Sputnjik)

