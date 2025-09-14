Svet

ZABELEŽENO 10 POKUŠAJA TERORISTIČKIH NAPADA: MUP Rusije izneo šokantne podatke povodom lokalnih izbora

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 09. 2025. u 21:27

NA biračkim mestima tokom lokalnih izbora u Rusiji zabeleženo je 10 pokušaja terorističkih napada korišćenjem bespilotnih letelica, rekao je danas načelnik Glavne uprave za obezbeđivanje javnog reda pri ruskom Ministarstvu unutrašnjih poslova Lenar Gabdurahmanov.

Foto: Profimedia

'Uprkos pokušajima izvršenja terorističkih akata na biračkim mestima korišćenjem bespilotnih letelica, ciljevi na izbornim mestima nisu postignuti. Rad izbornih komisija nije obustavljen. U dva slučaja glasanje je premešteno u rezervne izborne jedinice“, rekao je on.

Naveo je da je sedam pokušaja napada zabeleženo u Belgorodskoj oblasti i tri u Brjanskoj oblasti, ali da niko nije povređen, prenose RIA Novosti.

U 81 regionu Rusije danas su zavšreni lokalni izbori, koji su počeki u petak, a pravo glasa imalo je oko 55 miliona birača. 

Direktno se biraju šefovi 20 regiona, a biraju se i predsednici regionalnih parlamenata i načelnici lokalnih samouprava.
 

(Tanjug)

