ZABELEŽENO 10 POKUŠAJA TERORISTIČKIH NAPADA: MUP Rusije izneo šokantne podatke povodom lokalnih izbora
NA biračkim mestima tokom lokalnih izbora u Rusiji zabeleženo je 10 pokušaja terorističkih napada korišćenjem bespilotnih letelica, rekao je danas načelnik Glavne uprave za obezbeđivanje javnog reda pri ruskom Ministarstvu unutrašnjih poslova Lenar Gabdurahmanov.
'Uprkos pokušajima izvršenja terorističkih akata na biračkim mestima korišćenjem bespilotnih letelica, ciljevi na izbornim mestima nisu postignuti. Rad izbornih komisija nije obustavljen. U dva slučaja glasanje je premešteno u rezervne izborne jedinice“, rekao je on.
Naveo je da je sedam pokušaja napada zabeleženo u Belgorodskoj oblasti i tri u Brjanskoj oblasti, ali da niko nije povređen, prenose RIA Novosti.
U 81 regionu Rusije danas su zavšreni lokalni izbori, koji su počeki u petak, a pravo glasa imalo je oko 55 miliona birača.
Direktno se biraju šefovi 20 regiona, a biraju se i predsednici regionalnih parlamenata i načelnici lokalnih samouprava.
(Tanjug)
