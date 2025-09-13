GRAD I DALJE PUCA PO ŠAVOVIMA: I pored taksi za turiste, stanovnici nisu osetili boljitak
KRITIČARI i dalje kažu da taksa nije umanjila gužve, a lokalci nisu osetili olakšanje.
Venecija je drugu godinu zaredom primenila taksu za dnevne turiste. Ove godine, 723.497 posetilaca je platilo ulaz, donoseći prihod od 5,4 miliona evra - gotovo duplo više nego prošle godine (2,4 miliona evra).
Posetioci koji su ulaznici kupili manje od četiri dana unapred, morali su da plate dvostruko (€10 umesto €5) - a čak 49 % ih je platilo ovaj viši iznos.
Na najprometniji dan, 2. maja, taksu je platilo skoro 25.000 ljudi - što je više od polovine broja stalnih stanovnika Venecije.
Iako dodatni prihod ide u usluge za građane (najmanje €1,5 miliona biće iskorišćeno za smanjenje taksi za odvoz smeća), kritičari i dalje kažu da taksa nije umanjila gužve, a lokalci nisu osetili olakšanje.
(Mondo)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
ŠOK NA APENINIMA! Bivši predsednik Palerma (41) pronađen mrtav
11. 09. 2025. u 12:08
TURISTI ODOLELI PAPRENIM TAKSAMA U VENECIJI: Ne žale novaca zarad užitka i provoda
10. 09. 2025. u 16:09
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)