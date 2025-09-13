Svet

GRAD I DALJE PUCA PO ŠAVOVIMA: I pored taksi za turiste, stanovnici nisu osetili boljitak

D.K.

13. 09. 2025. u 16:23

KRITIČARI i dalje kažu da taksa nije umanjila gužve, a lokalci nisu osetili olakšanje.

Foto Shutterstock

Venecija je drugu godinu zaredom primenila taksu za dnevne turiste. Ove godine, 723.497 posetilaca je platilo ulaz, donoseći prihod od 5,4 miliona evra - gotovo duplo više nego prošle godine (2,4 miliona evra).

Posetioci koji su ulaznici kupili manje od četiri dana unapred, morali su da plate dvostruko (€10 umesto €5) - a čak 49 % ih je platilo ovaj viši iznos.

Na najprometniji dan, 2. maja, taksu je platilo skoro 25.000 ljudi - što je više od polovine broja stalnih stanovnika Venecije.

Iako dodatni prihod ide u usluge za građane (najmanje €1,5 miliona biće iskorišćeno za smanjenje taksi za odvoz smeća), kritičari i dalje kažu da taksa nije umanjila gužve, a lokalci nisu osetili olakšanje.

(Mondo)

