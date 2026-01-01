MLADIĆE UBIO VATROMET U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Više ljudi povređeno i hitno hospitalizovano

DVA osamnaestogodišnjaka su poginula u Bilefeldu u novogodišnjoj noći pošto ih je pogodio vatromet domaće izrade.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Policija je objasnila da su vatromet domaće izrade aktivirali na različitim lokacijama. Tom prilikom su zadobili smrtonosne povrede lica.

Prema informacijama koje je dobio Bild, jedan od mladića je oko 23 časa postavio cev u pesak igrališta u Bilefeldu i napunio je eksplozivom. Nešto pre 23.30 časova, detonirao je napravu. Eksplodirala je "pravo ispred njegovog lica", kako je svedok rekao Bildu.

U Berlinu je pet osoba sa povredama od vatrometa primljeno na hitnu pomoć Unfalkrankenhausa (Bolnice za nesreće) u novogodišnjoj noći do 22.30. Dve od njih su teško povređene.

U Lajpcigu je šesnaestogodišnja devojčica teško povredila ruku dok je pokušavala da zapali vatromet koji nije dozvoljen u Nemačkoj. Tinejdžerka je u eksploziji izgubila mali prst i delove domalog prsta, saopštila je policija.

(Bild)

BONUS VIDEO:

ZAPLENA NA MERDARU: Više od 30 kg kokaina, uhapšeni Albanci