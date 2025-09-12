EU je odavno postala de fakto učesnik u konfliktu i saučesnik u teroru ukrajinskih neonacista, ocenila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije

Foto: AP

Niko, izuzev Velike Britanije, Francuske i baltičkih država, ne gori od želje da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu jer su svesni posledica takvog koraka, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

- Sudeći po svemu na sastanku tzv. koalicije voljnih nije bilo napretka po pitanju slanja vojnog kontingenta u Ukrajinu tih istih voljnih - rekla je ona na brifingu za novinare.

Zaharova je dodala da je Evropska unija odgovorna za sve zločine neonacista kijevskog režima koje podržava, prenosi Sputnjik.

- Evropska unija i pojedinačne zemlje-članice su, otvoreno pomažući i podržavajući kijevski režim novcem svojih poreskih obveznika, odavno de fakto postali učesnik u konfliktu, odnosno pretvorili su se u saučesnika u teroru ukrajinskih neonacista protiv civila i samim tim snose odgovornost za sve te zločine - istakla je Zaharova.

Dodala je i da Vladimir Zelenski ubija Ukrajince novcem Zapada.

- Usled katastrofalnog manjka vojnika na frontu kijevska administracija je pokrenula vanrednu mobilizaciju.Planirano je da se mobiliše 120.000 ljudi. Imam pitanje za svakog Ukrajinca: Zar barem sada, kada administracija izdvaja 12 miliona dolara za ovu vanrednu mobilizaciju i to samo da bi nahvatala ljude, nećete shvatiti glavnu stvar - Zelenski vas jednostavno ubija zapadnim novcem - rekla je Zaharova.

(RT)