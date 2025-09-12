ZELENSKI UBIJA UKRAJINCE NJIHOVIM NOVCEM: Zaharova udarila na Zapad
EU je odavno postala de fakto učesnik u konfliktu i saučesnik u teroru ukrajinskih neonacista, ocenila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije
Niko, izuzev Velike Britanije, Francuske i baltičkih država, ne gori od želje da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu jer su svesni posledica takvog koraka, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
- Sudeći po svemu na sastanku tzv. koalicije voljnih nije bilo napretka po pitanju slanja vojnog kontingenta u Ukrajinu tih istih voljnih - rekla je ona na brifingu za novinare.
Zaharova je dodala da je Evropska unija odgovorna za sve zločine neonacista kijevskog režima koje podržava, prenosi Sputnjik.
- Evropska unija i pojedinačne zemlje-članice su, otvoreno pomažući i podržavajući kijevski režim novcem svojih poreskih obveznika, odavno de fakto postali učesnik u konfliktu, odnosno pretvorili su se u saučesnika u teroru ukrajinskih neonacista protiv civila i samim tim snose odgovornost za sve te zločine - istakla je Zaharova.
Dodala je i da Vladimir Zelenski ubija Ukrajince novcem Zapada.
- Usled katastrofalnog manjka vojnika na frontu kijevska administracija je pokrenula vanrednu mobilizaciju.Planirano je da se mobiliše 120.000 ljudi. Imam pitanje za svakog Ukrajinca: Zar barem sada, kada administracija izdvaja 12 miliona dolara za ovu vanrednu mobilizaciju i to samo da bi nahvatala ljude, nećete shvatiti glavnu stvar - Zelenski vas jednostavno ubija zapadnim novcem - rekla je Zaharova.
(RT)
Preporučujemo
ZELENSKI PORUČIO: Putin neće stati zbog pregovora - već zbog ovoga
12. 09. 2025. u 18:47
"REZANjE SALAME" Putin ima taktiku - evo šta ona znači
10. 09. 2025. u 20:23
SMEJE LI SE PUTIN TRAMPOVIM NAPORIMA ZA MIR? Evo šta kaže Varšava
10. 09. 2025. u 18:11
TRAMP I PUTIN NA TELEFONSKOJ LINIJI: Američki predsednik najavio razgovor u narednim danima
10. 09. 2025. u 08:50
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)