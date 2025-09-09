Svet

ORBAN UPOZORAVA: EU želi da nam otme suverenitet pod izgovorom Ukrajine

Mina Izgarević

09. 09. 2025. u 20:50

EU želi da iskoristi konflikt u Ukrajini kao izgovor za oduzimanje suvereniteta zemljama, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban na društvenoj mreži X.

ОРБАН УПОЗОРАВА: ЕУ жели да нам отме суверенитет под изговором Украјине

Foto: Tanjug AP

 

- EU želi da iskoristi konflikt u Ukrajini kao izgovor da nas sve obaveže finansijskim vezama. Moramo gledati dalje od polja bitke, ka budućnosti samog Saveza - napisao je on.

Prema njegovom mišljenju, elita u Briselu promoviše ideju kolektivnog duga kako bi zemljama oduzela suverenitet.

(Sputnjik)

