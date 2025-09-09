ORBAN UPOZORAVA: EU želi da nam otme suverenitet pod izgovorom Ukrajine
EU želi da iskoristi konflikt u Ukrajini kao izgovor za oduzimanje suvereniteta zemljama, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban na društvenoj mreži X.
- EU želi da iskoristi konflikt u Ukrajini kao izgovor da nas sve obaveže finansijskim vezama. Moramo gledati dalje od polja bitke, ka budućnosti samog Saveza - napisao je on.
Prema njegovom mišljenju, elita u Briselu promoviše ideju kolektivnog duga kako bi zemljama oduzela suverenitet.
(Sputnjik)
