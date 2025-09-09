BORBA ZA ŽIVOT NA PLAŽI: Deca zatrpana u pesku zapomagala "Pozovite spasioca!"
DAN na plaži u južnoj Kaliforniji u Americi zamalo se pretvorio u tragediju kada su se dvoje dece zaglavili u prethodno napravljenoj rupi u pesku dok su talasi nadirali kod mola Njuport Bič.
Drama se odigrala prošlog meseca na plaži u Njuport Biču, u južnoj Kaliforniji, a cela akcija spasavanja zabeležena je na dramatičnom snimku koji je do sada pogledalo više miliona ljudi.
Kako se vidi na snimku, na početku su se dečaci igrali u rupi koju su sami iskopali, ali su ubrzo bili zatrpani do pojasa u mokrom pesku i nisu mogli da se pomere. Situacija je postajala sve gora kako su talasi nadolazili.
Pozovite spasioca
U jednom trenutku čulo se kako je jedan od njih preklinjao:
- Pozovite spasioca! -
Panika je polako rasla među prisutnima, pa su odrasli dotrčali i pokušavali da izvuku dečake pre nego što ih nadolazeća plima potpuno potopi – neki rukama, drugi plastičnim kantama, ali sve je bilo uzalud jer su talasi Pacifika neprestano nadirali.
Jedan od njih je pao na kolena i očajnički rukama sklanjao mokar pesak, dok je drugi pokušavao da napravi improvizovanu barijeru kako bi zaustavio vodu.
Na svu sreću, pomoć je stigla brzo – trojica spasilaca iz Njuport Biča dotrčala su na lice mesta i započela očajničku borbu da oslobode decu iz mokrog peska, dok su posetioci plaže u šoku posmatrali dramatičnu scenu i strahovali da će ih progutati okean.
Posle nekoliko napetih minuta, spasioci su uspeli da razbiju pesak i izvuku dečake na sigurno.
Situacija često zna da postane opasna
- Jednom kada se pesak nakvasi, on postaje težak. Praktično ih je zatrpao od pojasa nadole. Nisu mogli sami da se izvuku - rekao je kapetan spasilaca Njuport Biča Mark Herman za Fox 11, dodavši:
- Kada kopaju tunele ili kada rupa bude preduboka i uruši se iznad njih, tada situacija može postati zaista opasna. -
Britni Hud, žena koja je prisustvovala dramatičnim scenama, rekla je da je potresena prizorom.
- Ne mogu ni da zamislim da se rupa uruši na dete. Tako mi je drago da su dobro. -
Nakon što su oslobođeni, dečaci su uspeli da stanu pred kameru i nasmejano poziraju, na veliko olakšanje svih prisutnih.
Ovakvi incidenti češći nego što se misli
- To je podsetnik da je plaža prelepa, ali i da može biti opasna. Čak i plitke rupe mogu da se uruše bez ikakvog upozorenja. A kada plima nadolazi, sekunde odlučuju - naglasio je kapetan Herman.
Spasioci su upozorili da su ovakvi incidenti češći nego što ljudi misle. Suvi pesak može delovati stabilno, ali kada ga natopi voda postaje težak i nestabilan.
- Uživamo u moru i suncu, ali bezbednost nam uvek mora biti na prvom mestu - zaključila je Britni Hud.
(Informer)
