SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Osetio se i u Atini
ZEMLjOTRES jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je noćas centralne oblasti Grčke, saopštio je Atinski geodinamički institut.
Prema navodima Instituta, epicentar zemljotresa bio je na ostrvu Eviji, nedaleko od Atine, prenosi Rojters.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
