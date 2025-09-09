Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Osetio se i u Atini

В.Н.

09. 09. 2025. u 07:20

ZEMLjOTRES jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je noćas centralne oblasti Grčke, saopštio je Atinski geodinamički institut.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКУ: Осетио се и у Атини

Foto: Novosti

Prema navodima Instituta, epicentar zemljotresa bio je na ostrvu Eviji, nedaleko od Atine, prenosi Rojters.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.


 

