VEČERA U BELOJ KUĆI BEZ MASKA: Gejts, Zakerberg, Kuk gosti Donalda Trampa
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp priredio je u četvrtak uveče večeru u renoviranom prostoru Rouz garden u Beloj kući za lidere tehnoloških kompanija, kao i za druge poslovne i političke zvaničnike, ali izvršni direktor Tesle Ilon Mask nije bio prisutan.
Prema navodima Bele kuće, više od deset vodećih imena iz sveta tehnologije bilo je pozvano, uključujući osnivača Mete Marka Zakerberga, direktora Epla Tima Kuka, osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa, osnivača OpenAI-a Sema Altmana, direktora Gugla Sundara Pičaja i direktora Majkrosofta Satju Nadelu, prenosi Si-Bi-Es njuz (CBS News).
Tramp je na večeri sedeo pored Zakerberga, dok je Gejts bio smešten pored prve dame Melanije Tramp.
Predsednik SAD, koji je u prethodnom periodu negovao odnose sa čelnicima kompanija poput Epla i Nvidije, ocenio je da su prisutni lideri "pokretači revolucije u biznisu i genijalnosti".
- Ovo je definitivno grupa visokog koeficijenta inteligencije i veoma sam ponosan na njih - rekao je Tramp.
Mask, koji se ranije ove godine razišao sa administracijom Donalda Trampa, izjavio je na mreži Iks da je ipak bio pozvan.
- Pozvan sam, ali nažalost ne mogu da prisustvujem. Moj predstavnik će biti tamo - naveo je on.
Mask je ranije ove godine kritikovao Trampovu administraciju zbog državne potrošnje i dosijea Džefrija Epstina, najavljujući formiranje nove političke partije pod nazivom "Američka partija".
Večera je bila nakratko otvorena za kamere, nakon čega je nastavljena iza zatvorenih vrata.
Bela kuća je nazvala renovirani prostor klubom Rouz garden i istakla da je to "najpopularnije mesto u Vašingtonu, a možda i na svetu".
- Predsednik očekuje da će na ovoj večeri i mnogim večerama koje će se održati na novoj, prelepoj terasi Rouz gardena dočekati vodeće poslovne, političke i tehnološke lidere - rekao je ranije portparol Bele kuće Dejvis Ingl.
(Tanjug)
Preporučujemo
VAŠINGTON PODNEO TUŽBU PROTIV TRAMPA: Oglasila se portparolka Bele kuće
04. 09. 2025. u 20:25
TRAMP PRITISKA EU: Ne kupujte rusku naftu!
04. 09. 2025. u 18:07
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)