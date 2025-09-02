RUSIJA ĆE POMOĆI: Kineska nuklearna trka sa Amerikom
RUSIJA će pomoći Kini u trci sa Sjedinjenim Američkim Državama u instaliranom kapacitetu nuklearnih elektrana izjavio je danas generalni direktor ruske državne korporacije Rosatom, Aleksej Lihačov.
-Kina ima grandiozne planove za razvoj nuklearne energije. Cilj je da sustigne i prestigne Sjedinjene Američke Države po instaliranom kapacitetu, rekao je Lihačov za TV kanal Rosija-1.
Dodao je da Kina namerava da dostigne kapacitet veći od 100 gigavata.
Prema njegovim rečima, Rusija je, kao deo pomoći Kini, stvorila četiri nuklearna reaktora kapaciteta preko jednog gigavata, a u planu je proizvodnja još četiri mehanizma.
-Što se tiče Narodne Republike Kine, zaista nema granica za razvoj naše saradnje...Mislim da možemo predvideti razvoj saradnje i po širini i po dubini u nuklearnoj sferi ne za deceniju, već za vek, rekao je Lihačov.
Ranije danas, predsednik Upravnog odbora Gasproma Aleksej Miler objavio je potpisivanje sporazuma sa Kineskom nacionalnom naftnom korporacijom (CNPC) o povećanju isporuka sa 38 milijardi na 44 milijarde kubnih metara godišnje preko gasovoda "Snaga Sibira".
U Pekingu je danas održan trilateralni sastanak lidera Rusije, Kine i Mongolije.
Nakon razgovora, Putin i kineski predsednik Si Đinping potpisali su više od 20 sporazuma o bilateralnoj saradnji Rusije i Kine.
(Tanjug)
