DIVLJANJE: Nasilnici udarali saobraćajnog policajca (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije je pobedila Češku u 4. kolu Evrobasketa ali uz novi peh, i to pred veliki derbi prve runde nadmetanja, sa Turskom. U prvom meču otkako je postalo poznato da će do kraja Evropskog prvvesntva igrati bez povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, "orlovi" jesu zgromili Čehe - o čemu konačan rezultat sasvim dovoljno govori - 82:60, ali je peh doživeo Nikola Jović, koji je posekao prst šuterske ruke prilikom jedne defanzivne akcije, da bi i Vasilije Micić prevremeno završio meč, zbog udarca laktom u rebro. Posle dana odmora, izabranici selektora Svetislava Pešića o prvom mestu u grupi odlučivaće u sredu od 20.15 protiv dosad takođe neporažene Turske.