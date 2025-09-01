Svet

DIVLJANJE: Nasilnici udarali saobraćajnog policajca (VIDEO)

Novosti online

01. 09. 2025. u 22:27

NEPOZNATE osobe udarale su saobraćajnog policajca u Ščolkovu kod Moskve.

Foto: Printskrin REN TV

Jedan od osumnjičenih je priveden.

Do sukoba je došlo u blizini tržnog centra. Policajac je primetio svađu između grupe muškaraca i radnika obezbeđenja. Kada je prišao i pokazao ličnu kartu, udaren je nekoliko puta.

