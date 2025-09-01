TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Vozač na Novom Beogradu udario dva pešaka
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u odredi pritvor u trajanju do 30 dana A.K. (41) koji je na Novom Beogradu automobilom udario dva pešaka i naneo im lake telesne povrede, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.
Njemu je prethodno određeno zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti jer je 17. avgusta automobilom, oštećene M.Č. (41) i K.Č. (42) koji su se kretali peške sa leđa udario automobilom kojim je upravljao i na taj način im zadao lake telesne povrede.
Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne priznaje izvršenja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i da ne želi da odgovara na pitanja javnog tužioca.
-Imajući u vidu postojanje razloga za određivanje pritvora - okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će boravkom na slobodi uticati na oštećene i da će ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
VATROGASCI MORALI DA VADE TELO: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Šida
01. 09. 2025. u 13:44
"DETE, VADITE DETE, POD AUTOBUSOM JE": Očevici opisali stravičnu scenu u kojoj je stradala tinejdžerka (15) u Zemunu
28. 08. 2025. u 16:06 >> 16:39
MOTOCIKLISTI TEŠKO POVREĐENI: Kraljevčanin (68) osumnjičen za izazivanje udesa
25. 08. 2025. u 15:06
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)