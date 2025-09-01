TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Vozač na Novom Beogradu udario dva pešaka

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u odredi pritvor u trajanju do 30 dana A.K. (41) koji je na Novom Beogradu automobilom udario dva pešaka i naneo im lake telesne povrede, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Ilustracija / Foto D. Dozet

Njemu je prethodno određeno zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti jer je 17. avgusta automobilom, oštećene M.Č. (41) i K.Č. (42) koji su se kretali peške sa leđa udario automobilom kojim je upravljao i na taj način im zadao lake telesne povrede.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne priznaje izvršenja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i da ne želi da odgovara na pitanja javnog tužioca.

-Imajući u vidu postojanje razloga za određivanje pritvora - okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će boravkom na slobodi uticati na oštećene i da će ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

