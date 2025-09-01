MOSKVA PARALIŠE UKRAJINSKI PVO I RAKETNI POTENCIJAL: Uništeni sistemi Patriot i HIMARS u današnjim udarima
RUSKE oružane snage izvele su 1. septembra 2025. seriju koordinisanih udara velikih razmera na vojnu infrastrukturu Ukrajine, gađajući preko 150 ciljeva duž linije fronta i u dubini teritorije Ukrajine.
Prema ruskim izvorima, u napadima su pogođeni komandni centri, proizvodni pogoni za bespilotne letelice, skladišta municije i objekti privremene dislokacije ukrajinskih trupa.
Prema zvaničnim podacima ruskog Ministarstva odbrane, u ovoj operaciji uništena je jedna lansirna jedinica američkog sistema HIMARS, kao i kompletan borbeni modul sistema Patriot – uključujući multifunkcionalni radar AN/MPQ-65, komandno-kontrolni modul i lansirnu jedinicu. Stručnjaci ocenjuju da ovakav gubitak ozbiljno slabi protivvazdušnu i protivraketnu odbranu Ukrajine, posebno na kritičnim sektorima fronta.
Tokom istog perioda, ruska protivvazdušna odbrana tvrdi da je oborila tri projektila ispaljena iz sistema HIMARS i čak 260 ukrajinskih dronova, potvrđujući rastući intenzitet upotrebe bespilotnih sistema na frontu, paralelno tvrdeći visok stepen prilagođenosti ruskih PVO sistema savremenim pretnjama.
PATRIOT: KLjUČNI SISTEM UKRAJINSKE ODBRANE
Sistemi Patriot su u Ukrajinu stizali iz više izvora. Sjedinjene Američke Države su obezbedile osnovne komponente, dok su Nemačka, Holandija i nedavno Danska donirale i tek će dodatne lansere i rakete, obezbeđujući višeslojnu integraciju u ukrajinsku PVO mrežu. Ove baterije igrale su presudnu ulogu u zaštiti kritične infrastrukture, industrijskih zona i vojnih čvorišta od ruskih raketnih i dron udara.
Prema zapadnim vojnim izvorima, Ukrajina je do avgusta 2025. raspolagala sa tri aktivne baterije sistema Patriot, raspoređene duž ključnih pravaca – u okolini Kijeva, na jugoistočnim prilazima i na kritičnim logističkim linijama ka Donbasu. Uništavanje jednog kompletnog sistema sada bi značajno suzio mogućnosti odbrane na strateški važnim područjima.
HIMARS POD UDAROM
Sistem HIMARS, doniran od strane SAD i partnera, predstavljao je jednu od najubojitijih platformi ukrajinske artiljerijske podrške. Korišćen je za precizne udare na ruske logističke rute, komandne centre i pozadinske položaje.
Uništenje jedne lansirne jedinice dodatno komplikuje sposobnost ukrajinskih snaga da brzo odgovaraju na ruske manevre i da zadaju precizne udare u dubini fronta.
Analitičari upozoravaju da gubitak ovih sofisticiranih sistema može ubrzati promenu balansa snaga na frontu. Patriot je bio ključan za odbranu od ruskih hipersoničnih projektila i dronova, dok je HIMARS omogućavao Ukrajini da zadrži inicijativu na pojedinim sektorima. Njihovim uništavanjem Moskva dobija veću slobodu za ofanzivne operacije, naročito u Donjeckoj oblasti i pravcu Harkova, gde su ruske trupe već značajno napredovale.
Uprkos udarima, Kijev i dalje računa na dodatne isporuke od Nemačke, Danske i Holandije, ali stručnjaci upozoravaju da logistički izazovi i potreba za dugom obukom posada čine zamenu uništenih sistema vremenski zahtevnim procesom.
ZAPADNI SATELITI OTKRIVAJU RUSKI MIG-31K SA „KINŽALOM“
Nekoliko sati pre ovih izveštaja ruskog MO, ukrajinski informativni kanali objavili su izuzetno retku satelitsku fotografiju koja prikazuje ruski lovac MiG-31K/I parkiran na aerodromu, dok je pored njega pozicionirana platforma sa hipersoničnom aerobalističkom raketom H-47M2 „Kinžal“ (9-S-7760). Ova slika, iako se ne zna da li je nastala baš tokom priprema za prethodno pomenuti udar ruskih snaga, ima ozbiljan tehnički i vojno-politički značaj i otkriva nekoliko važnih aspekata savremenog ratovanja.
Prema dostupnim podacima, iako se ne zna kada tačno – snimak jeste napravljen upravo u trenutku kada je avion prolazio kroz proceduru podvesavanja rakete, neposredno pre borbenog zadatka.
To znači da su ukrajinske snage, uz pomoć zapadnih partnera, dobile podatke u realnom vremenu o spremanju aviona za udar na ciljeve u Ukrajini. Iako je odbrana od ove udarne kombinacije gotovo nemoguća, ovakve slike omogućavaju protivničkim analitičarima da prouče tehničke procedure i specifične faze složenog procesa integracije rakete na avion.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE „KINŽALA“
MiG-31K/I nosi samo jednu raketu „Kinžal“, koja svojim dimenzijama i težinom potvrđuje status najtežeg avio-udarog sistema u ruskom arsenalu. Raketni sistem ima maksimalnu masu od 4.300 kilograma, od čega bojeva glava teži oko 500 kilograma, dok sama raketa dostiže dužinu od 7,2 metra i prečnik od 1,2 metra.
„Kinžal“ se montira na centralni pilon ispod trupa aviona, uz pažljivu verifikaciju mehaničkih sistema, električnih kanala i komunikacionih veza, što ovaj proces čini dugotrajnim i tehnički zahtevnim.
ULOGA ZAPADNIH SATELITA
Objavljivanje ove fotografije još jednom naglašava činjenicu da Ukrajina nema sopstvenu orbitalnu grupaciju za izviđanje. Podaci o ruskim operacijama dolaze iz mreže zapadnih satelita, uključujući sisteme Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i drugih NATO članica. Ova infrastruktura omogućava gotovo realno-vremensko praćenje aktivnosti na ruskim vojnim aerodromima, što Ukrajini pruža stratešku prednost u planiranju odbrane i kontramera.
Ovaj slučaj jasno pokazuje da rat u Ukrajini nije samo lokalni sukob već sukob u kojem učestvuje kolektivni Zapad koristeći Kijev kao posrednika. Prikupljeni obaveštajni podaci se analiziraju i prosleđuju ukrajinskim snagama, često uz precizna ciljno-navođena uputstva, čime se potvrđuje da se rat vodi na svim frontovima – na zemlji, moru, u vazduhu, ali i u kosmosu.
RAT U ERI KOSMIČKOG NADZORA
„Uhvaćeni“ MiG-31 sa raketom „Kinžal“ postao je simbol nove dimenzije ratovanja u kojoj sateliti igraju ključnu ulogu. Današnji konflikti više nisu ograničeni na klasična bojišta – svaka faza operacija, od pripreme oružja do završnog udara, može biti praćena, analizirana i iskorišćena od strane suprotne strane zahvaljujući naprednim tehnologijama.
Ovaj događaj potvrđuje da kontrola svemira postaje jednako važna kao i kontrola kopnenih, vazdušnih i pomorskih frontova, a svaka nova tehnologija u ovoj sferi dodatno produbljuje jaz između vojnih sila koje poseduju orbitalne resurse i onih koje zavise od podrške saveznika.
oruzjeonline.com
