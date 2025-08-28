"GAĐAMO SAMO VOJNE CILJEVE": Zaharova otkrila uzrok štete na civilnim objektima

PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je danas da ruske oružane snage izvode udare isključivo na vojne ciljeve i objekte koji služe za podršku Oružanim snagama Ukrajine (VSU), a da je "šteta na civilnoj infrastrukturi posledica je delovanja ukrajinske protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja".

Foto: AP

- Želimo još jednom da naglasimo da ruske oružane snage gađaju isključivo vojne ciljeve i objekte za logističku podršku VSU. Šteta na civilnoj infrastrukturi posledica je delovanja ukrajinske protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja - navela je Zaharova, prenosi TASS.

Predstavnik ruske diplomatske misije pri Evropskoj uniji pozvan je ranije danas u Evropsku službu za spoljne poslove, nakon što je tokom raketnog napada tokom noći oštećena zgrada delegacije Evropske unije u Kijevu.

U napadu je poginulo 19 osoba, a 63 su povređene.

(Tanjug)

