"GAĐAMO SAMO VOJNE CILJEVE": Zaharova otkrila uzrok štete na civilnim objektima

D.K.

28. 08. 2025. u 19:24

PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je danas da ruske oružane snage izvode udare isključivo na vojne ciljeve i objekte koji služe za podršku Oružanim snagama Ukrajine (VSU), a da je "šteta na civilnoj infrastrukturi posledica je delovanja ukrajinske protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja".

ГАЂАМО САМО ВОЈНЕ ЦИЉЕВЕ: Захарова открила узрок штете на цивилним објектима

Foto: AP

- Želimo još jednom da naglasimo da ruske oružane snage gađaju isključivo vojne ciljeve i objekte za logističku podršku VSU. Šteta na civilnoj infrastrukturi posledica je delovanja ukrajinske protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja - navela je Zaharova, prenosi TASS.

Predstavnik ruske diplomatske misije pri Evropskoj uniji pozvan je ranije danas u Evropsku službu za spoljne poslove, nakon što je tokom raketnog napada tokom noći oštećena zgrada delegacije Evropske unije u Kijevu.

U napadu je poginulo 19 osoba, a 63 su povređene.

(Tanjug)

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

