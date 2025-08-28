Svet

ZA NE POVEROVATI: Nemački časopis pustio u prodaju srebrnjak sa Putinovim likom (FOTO)

В.Н.

28. 08. 2025. u 10:55

NEMAČKI časopis „Kompakt“ pustio je u prodaju srebrni novčić sa portretom predsednika Rusije Vladimira Putina i natpisom „Patriota Vladimir Putin“.

Foto: Profimedia

Časopis je ranije već pokrenuo prodaju srebrnjaka sa ruskim grbom i natpisom „prijateljstvo“ na ruskom i „nemačko-rusko prijateljstvo“ na nemačkom jeziku.

„On brani suverenitet naroda... Dok NATO vodi sve agresivniju vojnu politiku, Vladimir Putin ostaje nepokolebljiv. Pravi patriota koji brine o sudbini svoje zemlje i slobodnog sveta“, navodi se u objavi časopisa na društvenoj mreži Iks.

Prema informacijama objavljenim na sajtu „Kompakta“, novčić ima prečnik 28 milimetara i cena mu je 74,95 evra.

Časopis „Kompakt“ zvanično je zatvoren prošle godine posle intervjua sa Marijom Zaharovom, portparolom Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Nemačke obaveštajne službe tada su konfiskovale sva komunikaciona sredstva iz redakcije, a takođe zamrzle račune časopisa.

(Sputnjik)

