Ekspo 2027 poziva autore da dostave vizuelna rešenja uniformi koje će videti ceo svet!
EKSPO 2027 Beograd objavljuje poziv za domaće autore da učestvuju u kreiranju zvaničnih uniformi za volontere i zaposlene na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koja će u Srbiju dovesti više od 130 zemalja učesnica i milione posetilaca iz celog sveta.
Uniforme, kao jedan od najvidljivijih simbola Ekspo izložbi, biće prepoznatljiv vizuelni potpis Srbije kao zemlje domaćina i teme „Igraj za čovečanstvo“. S tim u vezi, traže se rešenja koja će odražavati energiju igre i pokreta, osećaj optimizma i otvorenosti, ali i savremeni duh i kulturni identitet Srbije.
Ovaj poziv predstavlja priliku da domaći autori pokažu svoj puni kreativni potencijal i doprinesu izgledu koji će Srbija predstaviti svetu. Na poziv mogu da odgovore kako profesionalni modni dizajneri i mladi kreatori, tako i studenti umetničkih i modnih škola i svi oni koji žele da ponude svež, inovativan pristup.
Komentari (0)