EVROPA PONOVO UDARA SANKCIJAMA IRANU: Moguća eskalacija krize

VELIKA Britanija, Francuska i Nemačka planiraju ponovo da uvedu sveobuhvatne sankcije Iranu zbog odbijanja da omogući inspektorima UN pristup svim svojim nuklearnim postrojenjima.

AP Photo/Mahmoud Illean

Odluka, koja se danas očekuje, izazvana je time što Iran nije dozvolio ponovni ulazak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u nuklearna postrojenja, uključujući ključne lokacije u Fordovu, Natanzu i Isfahanu, piše Gardijan.

Planirano ponovno uvođenje sankcija počeće 18. oktobra, kada ističe prvobitni nuklearni sporazum, čime se otvara mogućnost ozbiljne eskalacije u odnosima između Irana i Zapada. Iran se suočava sa ozbiljnim posledicama jer bi ponovne sankcije mogle dodatno da pogoršaju ekonomiju, koja se suočava sa nestašicama vode i energije, ističu stručnjaci.Sankcije bi takođe mogle da ugroze prodaju oružja, kao i iranski transport, dok bi političke i ekonomske posledice bile značajne.

Evropske sile zahtevaju od Irana da omogući potpuni povratak inspektora IAEA u sve ključne nuklearne objekte, kao i da pruži detalje o zaliha visoko obogaćenog uranijuma koji je nestao tokom izraelskih napada na iranske nuklearne lokacije u junu ove godine. Iako su inspektori IAEA imali ograničen pristup Iranu ove nedelje, Iran se protivi širem povratku inspektora, smatrajući ih saučesnicima u izraelskim napadima i špijunima koji bi mogli da pruže informacije Izraelu.

Uz to, iranski parlament je usvojio zakon koji postavlja stroge preduslove za ponovni povratak inspektora, a iranske vlasti su upozorile na moguće kontramere ako Evropske zemlje nastave s politikom sankcija.

Diplomatski pregovori, koji su u toku, i dalje se nadaju da će ponovna primena sankcija doneti iranske ustupke i mogućnost daljih pregovora o okončanju nuklearne krize, piše Gardijan.

(Tanjug)