EVROPA PONOVO UDARA SANKCIJAMA IRANU: Moguća eskalacija krize

28. 08. 2025. u 09:49

VELIKA Britanija, Francuska i Nemačka planiraju ponovo da uvedu sveobuhvatne sankcije Iranu zbog odbijanja da omogući inspektorima UN pristup svim svojim nuklearnim postrojenjima.

Odluka, koja se danas očekuje, izazvana je time što Iran nije dozvolio ponovni ulazak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u nuklearna postrojenja, uključujući ključne lokacije u Fordovu, Natanzu i Isfahanu, piše Gardijan.

Planirano ponovno uvođenje sankcija počeće 18. oktobra, kada ističe prvobitni nuklearni sporazum, čime se otvara mogućnost ozbiljne eskalacije u odnosima između Irana i Zapada. Iran se suočava sa ozbiljnim posledicama jer bi ponovne sankcije mogle dodatno da pogoršaju ekonomiju, koja se suočava sa nestašicama vode i energije, ističu stručnjaci.Sankcije bi takođe mogle da ugroze prodaju oružja, kao i iranski transport, dok bi političke i ekonomske posledice bile značajne.

Evropske sile zahtevaju od Irana da omogući potpuni povratak inspektora IAEA u sve ključne nuklearne objekte, kao i da pruži detalje o zaliha visoko obogaćenog uranijuma koji je nestao tokom izraelskih napada na iranske nuklearne lokacije u junu ove godine. Iako su inspektori IAEA imali ograničen pristup Iranu ove nedelje, Iran se protivi širem povratku inspektora, smatrajući ih saučesnicima u izraelskim napadima i špijunima koji bi mogli da pruže informacije Izraelu.

Uz to, iranski parlament je usvojio zakon koji postavlja stroge preduslove za ponovni povratak inspektora, a iranske vlasti su upozorile na moguće kontramere ako Evropske zemlje nastave s politikom sankcija.

Diplomatski pregovori, koji su u toku, i dalje se nadaju da će ponovna primena sankcija doneti iranske ustupke i mogućnost daljih pregovora o okončanju nuklearne krize, piše Gardijan.

