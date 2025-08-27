NAJNOVIJI DETALJI PUCNJAVE U ŠKOLI: Ima ubijenih i više od 20 povređenih, neutralisan napadač u Mineapolisu

U KATOLIČKOJ školi u Mineapolisu, u SAD, dogodila se pucnjava.

Foto: Printskrin Rojters

Guverner Minesote Tim Volc je ovo objavio na društvenoj mreži X.

Policija je na licu mesta.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025



U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu, u SAD, povređeno je 20 ljudi.

To je izvestio Rojters, pozivajući se na Ministarstvo pravde SAD.

- Prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, tri osobe su poginule, uključujući i pucača, a 20 je povređeno - navodi se u tekstu.

Si-En-En je takođe izvestio da je osumnjičeni neutralisan.