Svet

NAJNOVIJI DETALJI PUCNJAVE U ŠKOLI: Ima ubijenih i više od 20 povređenih, neutralisan napadač u Mineapolisu

Novosti online

27. 08. 2025. u 17:28

U KATOLIČKOJ školi u Mineapolisu, u SAD, dogodila se pucnjava.

НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ПУЦЊАВЕ У ШКОЛИ: Има убијених и више од 20 повређених, неутралисан нападач у Минеаполису

Foto: Printskrin Rojters

Guverner Minesote Tim Volc je ovo objavio na društvenoj mreži X.

Policija je na licu mesta.


U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu, u SAD, povređeno je 20 ljudi.

To je izvestio Rojters, pozivajući se na Ministarstvo pravde SAD.

- Prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, tri osobe su poginule, uključujući i pucača, a 20 je povređeno - navodi se u tekstu.

Si-En-En je takođe izvestio da je osumnjičeni neutralisan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?

KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?