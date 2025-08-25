TRAMPOVA IZVRŠNA NAREDBA: Krivično gonjenje svih osoba koje skrnave ili pale zastavu SAD

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp potpisao je danas izvršnu naredbu kojom se naređuje američkom državnom tužilaštvu da krivično goni osobe koje na bilo koji način skrnave ili spale američku zastavu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Ako spalite zastavu, dobijate godinu dana zatvora bez mogućnosti ranijeg otpusta i bez ikakvih izuzetaka, rekao je Tramp dok je potpisivao naredbu u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.

Naredba instruiše državnog tužioca da energično goni ljude koji krše zakon o skrnavljenju zastave i da pokreće sudske postupke za sve koji se ogluše o zakon.

Takođe naređuje državnom tužiocu da sve slučajeve skrnavljenja zastave prosledi državnim ili lokalnim vlastima da bi mogle da zabrane i ukinu vize, dozvole za boravak ili da obustave postupke naturalizacije za sve koji skrnave zastavu SAD.

-Američka zastava je poseban simbol u našem nacionalnom životu koji bi trebalo da nas ujedini i predstavlja sve Amerikance bez obzira na poreklo i način života. Skrnavljenje zastave je izuzetno uvredljivo i provokativno. To je čin prezira, neprijateljstva i nasilja prema našoj naciji, navodi se u Trampovoj izvršnoj naredbi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori