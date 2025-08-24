Svet

"NISMO ZA SLANJE TRUPA U UKRAJINU" Tajani: Možemo da pomognemo samo oko jedne stvari

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 08. 2025. u 18:30

ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da ta zemlja neće da šalje svoje trupe u Ukrajinu, ali da bi mogla da da svoj doprinos u čišćenju zaostalih mina.

НИСМО ЗА СЛАЊЕ ТРУПА У УКРАЈИНУ Тајани: Можемо да помогнемо само око једне ствари

Foto: Profimedia

- Napredak se takođe postiže u vezi sa italijanskim predlogom da se dobije garancija po uzoru na Član 5 NATO, uz američko prisustvo. Nismo za slanje trupa, ali bismo mogli dati važan doprinos s obzirom na naše bogato iskustvo u čišćenju mina, kako na moru tako i na kopnu. Onda ćemo videti kako će se stvari odvijati - kazao je Tajani na konferenciji za novinare u Riminiju, nakon sastanka ministara spoljnih poslova G7 o Ukrajini.

On je ocenio da je "napredak postignut i u pogledu koordinacije o ovoj vrsti predloga", prenosi Ansa.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZELENSKI ŠIRI GLASINE: Lavrov istakao da na Aljasci nije bilo priče o sastanku lidera Rusije i Ukrajine
Svet

0 3

"ZELENSKI ŠIRI GLASINE": Lavrov istakao da na Aljasci nije bilo priče o sastanku lidera Rusije i Ukrajine

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je danas da se tema mogućeg susreta ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nije razmatrala tokom samita Rusija-SAD na Aljasci, ali da je Putin spreman na razgovor pod uslovom da samit ima predsedničku dnevnu agendu, uprkos tome što Zelenski za Rusiju nema legitimitet

24. 08. 2025. u 16:16

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu