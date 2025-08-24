"NISMO ZA SLANJE TRUPA U UKRAJINU" Tajani: Možemo da pomognemo samo oko jedne stvari
ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da ta zemlja neće da šalje svoje trupe u Ukrajinu, ali da bi mogla da da svoj doprinos u čišćenju zaostalih mina.
- Napredak se takođe postiže u vezi sa italijanskim predlogom da se dobije garancija po uzoru na Član 5 NATO, uz američko prisustvo. Nismo za slanje trupa, ali bismo mogli dati važan doprinos s obzirom na naše bogato iskustvo u čišćenju mina, kako na moru tako i na kopnu. Onda ćemo videti kako će se stvari odvijati - kazao je Tajani na konferenciji za novinare u Riminiju, nakon sastanka ministara spoljnih poslova G7 o Ukrajini.
On je ocenio da je "napredak postignut i u pogledu koordinacije o ovoj vrsti predloga", prenosi Ansa.
(Tanjug)
