"ON NE SME DA BUDE ODRŽAN U MOSKVI!" Zelenski: Spremni smo za sastanak sa Putinom, ali...

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski ponovio je da je Ukrajina spremna za bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da on ne može da bude održan u Moskvi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Odmah sam odgovorio na bilateralni sastanak. Spremni smo. Ali šta ako 'Rusi' nisu spremni? Evropljani su pokrenuli ovo pitanje. Ako 'Rusi' nisu spremni, onda bismo želeli da vidimo snažnu reakciju Sjedinjenih Država na ovo - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, preneo je Unian.

On je dodao da bi pripremu sastanka sa ruske strane koordinisali američki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i potpredsednika Džej Di Vensa.

Ukrajina očekuje definisanje bezbednosnih garancija u roku od sedam do deset dana, a nakon uspešnog bilateralnog susreta, planiran je trilateralni sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.

Tramp je potvrdio da su u toku pripreme za sastanak Zelenskog i Putina i istakao da direktni dijalog lidera predstavlja ključni korak. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija ne isključuje ni bilateralne ni trilateralne pregovore, ali da oni moraju da budu "pažljivo pripremljeni".

(Tanjug)

