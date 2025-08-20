POGLEDAJTE NEVIĐEN HAOS NA AERODROMU U MILANU! Muškarac zapalio šalter, počeo sve da lomi čekićem, putnici u potpunoj panici beže

PRAVA drama odigrala se danas na aerodromu u Milanu, kada je muškarac zapalio šaltere, a potom počeo da juri putnike i čekićem razbija sve što mu se našlo na putu.

Sve se dogodilo u prepodnevnim satima u zoni za prijavu putnika u Terminalu 1 aerodroma Malpensa.

Prema izjavama svedoka, muškarac se pojavio u zoni za prijavu sa čekićem i počeo da udara po monitorima na kojima su bile prikazane informacije o dolaznim i odlaznim letovima. Potom je izazvao požar na istom mestu, u blizini odlazaka, pored izlaza broj 13.

Posle nekoliko trenutaka, savladalo ga je obezbeđenje aerodroma uz pomoć nekoliko prolaznika, dok su ostali putnici u panici napuštali terminal.

Za sada nema izveštaja da su letovi pogođeni incidentom, a terminal je ostao otvoren tokom čitave intervencije.

A man rampaging through Milan’s airport, smashing check in screens with a hammer and attacking staff, then setting fire , before being ‘ detained ‘… That’s all ? 🫣🤔 pic.twitter.com/XeChjB95CK — MaggieWise ⭐️⭐️⭐️ (@maggiewise111) August 20, 2025

Vatrogasci su takođe izašli na lice mesta, ugasili plamen i provetrili terminal kako bi uklonili dim. Još uvek nije poznato ko je privedeni muškarac niti šta ga je navelo na ovakav čin.

Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da je reč o jednom od putnika. Hitne medicinske službe takođe su reagovale, ali do sada nema prijavljenih žrtava niti povređenih.

(Telegraf.rs)

Uskoro opširnije