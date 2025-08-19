Svet

ZAHAROVA O SASTANKU U BELOJ KUĆI: Tužni rezultati politike Zelenskog vide se na mapi

Новости онлине

19. 08. 2025. u 16:12

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski nije trebalo da se bavi politikom, sada se tužni rezultati njegovog dolaska na vlast prikazuju na mapi u Beloj kući, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА О САСТАНКУ У БЕЛОЈ КУЋИ: Тужни резултати политике Зеленског виде се на мапи

Foto: AP

- Sada na Zapadu ne govore o rezultatima pohoda Zelenskog na vlast. Tamo crtaju na velikim papirima i ocrtavaju rezultate kontrastnim olovkama - napisala je Zaharova na svom Telegramu, komentarišući mapu Ukrajine postavljenu u Ovalnom kabinetu Bele kuće pre sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i Zelenskog.

Diplomata je primetila da se, kada je videla mapu na kojoj su „Zelenski i jadnici iz Evropske unije crveno obojili teritorije koje je Ukrajina izgubila pod jarmom kijevskog režima“, setila videa od pre jedanaest godina.

Zaharova je uz objavu priložila video iz 2014. godine, u kojem Zelenski govori da neće ulaziti u politiku, čak i ako ga budu molili, jer je „nedostojan“ i „nije dovoljno mudar“ da „bude na takvoj funkciji“, kao i da Ukrajina „zaslužuje ozbiljnog kandidata“.

- Možda, tada, narkotici nisu uticali na ceo korteks njegovog mozga i on je nekako razmišljao, shvatajući da klovn ne može da upravlja zemljom. Ispostavilo se da je bukvalno predvideo kako će se to završiti bez mudrosti, bez obrazovanja, bez potrebnih zasluga i dostojanstva - zaključila je Zaharova.

Donald Tramp se u ponedeljak sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat vremena. Zatim se američki predsednik sastao sa evropskim liderima i Zelenskim.

Nakon ovih razgovora, Tramp je pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina, sa kojim je 40 minuta razgovarao o izgledima za trilateralni sastanak sa Zelenskim. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i SAD izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.

(Sputnjik)

