EVROPA "GURA" SVOJE MIROVNJAKE U UKRAJINU: Lideri vodećih zemalja EU s američkim predsednikom u Beloj kući podržavali istočnog saveznika

Šefovi država ili vlada vodećih zemalja EU, među kojima su bili lideri Francuske, Nemačke i Velike Britanije, ali i šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, kovali su, u društvu ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, plan o tome kako da svi zajedno nastupe prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Naša namera je da predstavljamo ujedinjeni blok Evropljana i Ukrajine – saopštio je stanar Jeliseja.

Glavno nastojanje Evropljana okupljenih oko ekrana bilo je da opravdaju formiranje koalicije, odnosno da priteknu u pomoć Kijevu mirovnim snagama u pozadini, dajući tako bezbednosne garancije i Ukrajini, ali i zemljama članicama EU koje se osećaju ugroženim, kao što su Poljska ili Baltičke zemlje. Na sastanku pred put preko Atlantika su se saglasili da od Amerikanaca zatraže i odgovor na pitanje dokle su spremni da idu u pružanju sigurnosnih garancija.

- Ne može da bude razgovora o teritorijalnim pitanjima Ukrajine bez Ukrajinaca – ponovio je Makron svoj dobro poznati stav.

Evropski lideri su se ohrabrili na diplomatsku ofanzivu, posle nedovoljno postignutog uspeha na nedavnom sastanku između Donalda Trampa i Vladimira Putina. U tome su videli priliku da uskoče u pregovarački vagon. U tom kontekstu, jučerašnje razgovore u Beloj kući, na kome su zapadnoevropski lideri pratili Zelenskog, Makron je najavio kao čvrste, uz poruku da će omogućiti predsedniku Trampu da preuzme angažman u proširenom sastavu, s Evropljanima, u kojem će Evropljani i Ukrajinci moći da predstave svoje viđenje, što smatra da je dobra stvar.

- Ako zaista želimo mir, oružje mora da zaćuti. To se zove prekid vatre. To je trenutak do koga treba da dođemo da bi se spasili životi. I to je želja predsednika Trampa – zaključio je francuski predsednik.

Posle održanog video-sastanka, lideri zemalja koalicije, koja broji 31 člana, i među kojima su, uz države, i EU i NATO, izdala je zajedničku deklaraciju u kojoj se ističe da je pomenuti skup bio prilika da se razgovara o sledećim etapama mirovnih pregovora, posle sastanka predsednika Trampa i Putina na Aljasci.

Lideri su potvrdili kontinuiranu podršku Ukrajini i, kako se ističe, pozdravili želju predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da dođe do "pravednog i trajnog mira", u trenutku kada su se pripremale nove konsultacije s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu.

Učesnici skupa su istovremeno pozdravili Trampov angažman u pravcu davanja bezbednosnih garancija Ukrajini, u kome će, kako je naglašeno, "koalicija dobrovoljaca igrati ključnu ulogu", naročito kroz Multinacionalne snage za Ukrajinu, među ostalim merama.

Ponovili su svoju spremnost da rasporede snage za pouzdanje, jednom kada neprijateljstva prestanu, da bi pomogli da se obezbede vazdušni i pomorski prostor Ukrajine i obnove ukrajinske oružane snage.