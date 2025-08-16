AMERIČKI MEDIJI Tramp predstavlja plan za kraj rata: Evropski lideri pozvani u Belu kuću na sastanak Tramp-Zelenski
EVROPSKI lideri su pozvani da prisustvuju sastanku između Vladimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa u Beloj kući u ponedeljak, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na neimenovane zvaničnike.
-Tramp će razgovarati o ovom planu (za rešavanje sukoba) sa Zelenskim u ponedeljak u Beloj kući, a evropski lideri su pozvani da prisustvuju sastanku, navodi se u objavi.
Zelenski potvrdio odlazak u Vašington
Ranije danas, Vladimir Zelenski saopštio je da planira da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu u ponedeljak, 18. avgusta.
-Planiram da u ponedeljak u Vašingtonu razgovaram sa predsednikom Trampom o svim detaljima okončanja sukoba. Zahvalan sam na pozivu, napisao je Zelenski na svom Telegramu nakon telefonskog razgovora sa Trampom i evropskim liderima.
Zelenski je dodao da je razgovor trajao sat i po i da je bio sadržajan.
Prema njegovim rečima, Tramp je izložio glavne tačke pregovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Zelenski je naglasio da je nakon samita Rusija-SAD još jednom koordinirao stavove sa liderima EU, pozvao na prekid vatre i da se pitanja ne rešavaju bez Ukrajine.
Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp rekao je da nakon jučerašnjeg samita Rusija-SAD, koji je ocenio kao dobar, u ponedeljak u Vašingtonu očekuje Vladimira Zelenskog radi razgovora o rešavanju ukrajinske krize.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
