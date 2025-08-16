Svet

"TO JE BOLJE OD PREKIDA VATRE" Otkriveno šta je Tramp rekao Zelenskom i evropskim liderima posle susreta sa Putinom

В.Н

16. 08. 2025. u 10:32

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i liderima zemalja NATO-a izrazio je stav da je „brzi mirovni sporazum bolji od prekida vatre“, preneo je portal Aksios.

ТО ЈЕ БОЉЕ ОД ПРЕКИДА ВАТРЕ Откривено шта је Трамп рекао Зеленском и европским лидерима после сусрета са Путином

Foto: Tanjug AP

Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na Belu kuću, javila da je Tramp nakon dugog razgovora sa Zelenskim telefonom kontaktirao i sa liderima NATO-a.

- Mislim da je brzi mirovni sporazum bolji od prekida vatre - citirao je izvor reči američkog predsednika tokom razgovora.

Podsetimo, na Aljasci su prethodno održani pregovori Putina i Trampa. Sastanak lidera u formatu „tri na tri“ trajao je dva sata i 45 minuta na vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Sa ruske strane učestvovali su šef diplomatije Sergej Lavrov i predsednikov pomoćnik Jurij Ušakov, dok su SAD predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiven Vitkof.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP PREDAO PUTINU PISMO OD MELANIJE: Lično mu ga je uručio...

TRAMP PREDAO PUTINU PISMO OD MELANIJE: "Lično mu ga je uručio..."