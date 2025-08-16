"TO JE BOLJE OD PREKIDA VATRE" Otkriveno šta je Tramp rekao Zelenskom i evropskim liderima posle susreta sa Putinom
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i liderima zemalja NATO-a izrazio je stav da je „brzi mirovni sporazum bolji od prekida vatre“, preneo je portal Aksios.
Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na Belu kuću, javila da je Tramp nakon dugog razgovora sa Zelenskim telefonom kontaktirao i sa liderima NATO-a.
- Mislim da je brzi mirovni sporazum bolji od prekida vatre - citirao je izvor reči američkog predsednika tokom razgovora.
Podsetimo, na Aljasci su prethodno održani pregovori Putina i Trampa. Sastanak lidera u formatu „tri na tri“ trajao je dva sata i 45 minuta na vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.
Sa ruske strane učestvovali su šef diplomatije Sergej Lavrov i predsednikov pomoćnik Jurij Ušakov, dok su SAD predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiven Vitkof.
(Tanjug)
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)