"TO JE BOLJE OD PREKIDA VATRE" Otkriveno šta je Tramp rekao Zelenskom i evropskim liderima posle susreta sa Putinom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i liderima zemalja NATO-a izrazio je stav da je „brzi mirovni sporazum bolji od prekida vatre“, preneo je portal Aksios.

Foto: Tanjug AP

Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na Belu kuću, javila da je Tramp nakon dugog razgovora sa Zelenskim telefonom kontaktirao i sa liderima NATO-a.

- Mislim da je brzi mirovni sporazum bolji od prekida vatre - citirao je izvor reči američkog predsednika tokom razgovora.

Podsetimo, na Aljasci su prethodno održani pregovori Putina i Trampa. Sastanak lidera u formatu „tri na tri“ trajao je dva sata i 45 minuta na vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Sa ruske strane učestvovali su šef diplomatije Sergej Lavrov i predsednikov pomoćnik Jurij Ušakov, dok su SAD predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiven Vitkof.

(Tanjug)