AMERIČKI MEDIJI: Tramp pokazao poštovanje prema Putinu, Zelenskog dočekao na "nož"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 08. 2025. u 22:05

AMERIČKI televizijski kanal NBC uporedio je i primetio značajne razlike između načina na koji je predsednik SAD Donald Tramp dočekao ruskog predsednika Vladimira Putina u svojoj zemlji u petak i Vladimira Zelenskog u februaru.

Foto: Tanjug/AP photo

Kanal napominje da je Putinov „topla“ dobrodošlica u oštroj suprotnosti sa svađom koja se dogodila sa Zelenskim u Beloj kući zimi, kada su Tramp i potpredsednik Dž. D. Vens kritikovali Zelenskog zbog toga što nije pokazao dužno poštovanje.


