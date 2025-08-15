AMERIČKI MEDIJI: Tramp pokazao poštovanje prema Putinu, Zelenskog dočekao na "nož"

AMERIČKI televizijski kanal NBC uporedio je i primetio značajne razlike između načina na koji je predsednik SAD Donald Tramp dočekao ruskog predsednika Vladimira Putina u svojoj zemlji u petak i Vladimira Zelenskog u februaru.

Foto: Tanjug/AP photo

Kanal napominje da je Putinov „topla“ dobrodošlica u oštroj suprotnosti sa svađom koja se dogodila sa Zelenskim u Beloj kući zimi, kada su Tramp i potpredsednik Dž. D. Vens kritikovali Zelenskog zbog toga što nije pokazao dužno poštovanje.





(Ria.ru)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori