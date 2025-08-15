PAO DOGOVOR PRED SAMIT U ANKORIDŽU? Putin i Tramp spremni za razgovore o globalnoj bezbednosti pa o Ukrajini

PREMA informacijama agencije Rojters, Rusija i Sjedinjene Američke Države možda su postigle preliminarni dogovor pre samita predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina, koji se održava danas, 15. avgusta 2025. godine, na vojnoj bazi Elmenjdorf–Ričardson u Ankoridžu, na Aljasci.

Foto: Profimedia

Prema izvoru bliskom Kremlju, pojedini uslovi mogli bi biti usaglašeni već tokom današnjeg susreta.

-Izgleda da će određeni dogovori biti potvrđeni u petak, jer Trampu ne može da se kaže ‘ne’, a mi smo pod pritiskom sankcija i nemamo prostora za odbijanje“, izjavio je neimenovani sagovornik Rojtersa.

Novi talas američkih sankcija, uveden 14. avgusta, obuhvata ruske državne kompanije, finansijske institucije i pojedince. Ove mere su, prema izvorima, dodatno pojačale pritisak na Moskvu da razmotri kompromis.

FORMAT SAMITA I SASTAV DELEGACIJA

Samit počinje u 22:30 po moskovskom vremenu i biće podeljen u tri faze: razgovor „tet-a-tet“ između dvojice predsednika, proširene pregovore sa delegacijama i završni radni doručak.

Rusku delegaciju čine ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kirill Dmitrijev i predsednički pomoćnik Jurij Ušakov.

Tramp je ranije najavio da će insistirati na prekidu vatre u Ukrajini, ali bez direktnog rešavanja teritorijalnih pitanja bez učešća Kijeva. Njegov državni sekretar Marko Rubio pomenuo je i mogućnost razgovora o bezbednosnim garancijama i teritorijalnim sporovima.

?Russian Foreign Minister Lavrov arrived in Alaska wearing a sweater with the words "USSR" written on it. pic.twitter.com/Y70gXCVNdO — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) August 15, 2025

TEŠKE TEME – OD NUKLEARNOG NAORUŽANjA DO NATO EKSPANZIJE

Prema saznanjima Telegram kanala „Vojna hronika“, glavne teme samita nisu samo Ukrajina, već fundamentalna pitanja globalne bezbednosti.

Poseban fokus biće na izostanku Sporazuma o eliminaciji raketa srednjeg i manjeg dometa (INF), iz kojeg su SAD izašle 2019. godine tokom prvog Trampovog mandata. Od tada je, prema ocenama analitičara, spirala vojne eskalacije dostigla opasnu tačku.

SAD su pokrenule modernizaciju taktičkog nuklearnog arsenala i planiraju razmeštanje mobilnih raketnih sistema u Evropi i Indo-Pacifiku, dok je Rusija ubrzala razvoj hipersoničnog oružja i novih strateških sistema.

Među temama će biti i američki PVO sistemi u Poljskoj i Rumuniji, povećano vojno prisustvo u baltičkim državama i ubrzana militarizacija Poljske, što Moskva vidi kao direktnu pretnju.

UKRAJINA – TEK NAKON STRATEŠKIH PITANjA

Prema izvorima, tek nakon što se razmotre ključne teme globalne bezbednosti, Putin i Tramp će se osvrnuti na rat u Ukrajini i rusku „specijalnu vojnu operaciju“. Razmatraće se mogućnosti za prekid vatre, mehanizmi međunarodnog nadzora, kao i opcije za buduće bezbednosne aranžmane.

Zajednička konferencija za medije zakazana je odmah nakon radnog doručka, a očekuje se da će javnosti biti predstavljeni samo opšti rezultati razgovora, dok će detalji ostati poverljivi.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori